США будут испытывать неядерные компоненты оружия - РИА Новости, 02.11.2025
23:15 02.11.2025
США будут испытывать неядерные компоненты оружия
США будут испытывать неядерные компоненты оружия
в мире
сша
америка
дональд трамп
межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
в мире, сша, америка, дональд трамп, межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
В мире, США, Америка, Дональд Трамп, межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
США будут испытывать неядерные компоненты оружия

Глава Минэнерго Райт: США будут испытывать неядерные компоненты оружия

© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США в здании Капитолия в Вашингтоне
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Глава минэнерго США Крис Райт заявил, что Штаты будут испытывать неядерные компоненты оружия, а соответствующее решение президента Дональда Трампа объяснил его беспокойством о военной мощи страны.
В четверг Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп уточнил, что этот процесс начнется немедленно.
"Думаю, тесты, о которых мы сейчас говорим, это системные тесты, не ядерные взрывы. Некритические взрывы, когда вы тестируете все другие части ядерного оружия, чтобы убедиться, что они выполняют предназначение для подготовки ядерного взрыва", - сказал Райт в интервью Fox News.
По его словам, будет происходить испытание новых систем и их разработка.
"Явно он (Трамп - ред.) обеспокоен тем, чтобы США были выдающейся военной силой в мире. Только так мы сможем гарантировать мир за границей и процветание дома. Он видит, что происходит в мире, и он хочет донести до всех, что Америка будет лидировать", - сказал Райт.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Вэнс прокомментировал заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний
