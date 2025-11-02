https://ria.ru/20251102/ssha-2052552425.html
США будут испытывать неядерные компоненты оружия
США будут испытывать неядерные компоненты оружия - РИА Новости, 02.11.2025
США будут испытывать неядерные компоненты оружия
Глава минэнерго США Крис Райт заявил, что Штаты будут испытывать неядерные компоненты оружия, а соответствующее решение президента Дональда Трампа объяснил его... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T23:15:00+03:00
2025-11-02T23:15:00+03:00
2025-11-02T23:15:00+03:00
в мире
сша
америка
дональд трамп
межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_172:518:2888:2046_1920x0_80_0_0_678a8fdafb90e0619928d775ee106e27.jpg
https://ria.ru/20251030/ssha-2051968237.html
сша
америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_7427d090b96dbf3bd4a2038755dc8535.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, америка, дональд трамп, межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
В мире, США, Америка, Дональд Трамп, межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
США будут испытывать неядерные компоненты оружия
Глава Минэнерго Райт: США будут испытывать неядерные компоненты оружия