Бессент: США будут снижать зависимость от редкоземельных металлов из Китая
США будут идти к снижению зависимости от редкоземельных металлов из Китая, считая страну ненадежной, заявил глава американского минфина Скотт Бессент. РИА Новости, 02.11.2025
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. США будут идти к снижению зависимости от редкоземельных металлов из Китая, считая страну ненадежной, заявил глава американского минфина Скотт Бессент.
В пятницу, 31 октября, в интервью Financial Times Бессент
выразил уверенность, что Вашингтон
найдет альтернативу китайским источникам поставок редкоземельных металлов в течение двух лет. По его словам, влияние Китая
на США
в сфере редкоземельных металлов продлится не более 12–24 месяцев.
"Мы движемся со скоростью света в ближайшие год-два, и мы уйдем из-под меча, который вознес над нами Китай и надо всем миром", - заявил Бессент в интервью CNN
.
По его словам, восточные и западные союзники США пытаются сформировать собственную цепочку поставок, чтобы не зависеть от редкоземельных металлов из Китая, который планирует ввести экспортные ограничения.
"Мы не хотим порывать отношения с Китаем, но нам нужно снизить риски. Они показали себя как ненадежные партнеры во многих сферах", - сказал Бессент.