Бессент: США будут снижать зависимость от редкоземельных металлов из Китая - РИА Новости, 02.11.2025
18:20 02.11.2025
Бессент: США будут снижать зависимость от редкоземельных металлов из Китая
США будут идти к снижению зависимости от редкоземельных металлов из Китая, считая страну ненадежной, заявил глава американского минфина Скотт Бессент. РИА Новости, 02.11.2025
Бессент: США будут снижать зависимость от редкоземельных металлов из Китая

Министр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. США будут идти к снижению зависимости от редкоземельных металлов из Китая, считая страну ненадежной, заявил глава американского минфина Скотт Бессент.
В пятницу, 31 октября, в интервью Financial Times Бессент выразил уверенность, что Вашингтон найдет альтернативу китайским источникам поставок редкоземельных металлов в течение двух лет. По его словам, влияние Китая на США в сфере редкоземельных металлов продлится не более 12–24 месяцев.
"Мы движемся со скоростью света в ближайшие год-два, и мы уйдем из-под меча, который вознес над нами Китай и надо всем миром", - заявил Бессент в интервью CNN.
По его словам, восточные и западные союзники США пытаются сформировать собственную цепочку поставок, чтобы не зависеть от редкоземельных металлов из Китая, который планирует ввести экспортные ограничения.
"Мы не хотим порывать отношения с Китаем, но нам нужно снизить риски. Они показали себя как ненадежные партнеры во многих сферах", - сказал Бессент.
