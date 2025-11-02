Большинство американцев против участия США в миротворческих усилиях в Газе

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Большинство американцев выступают против участия войск США в миротворческих усилиях в секторе Газа, следует из опроса, проведённого телеканалом NBC.
По результатам опроса, 54% респондентов высказались против участия американских войск в миротворческих усилиях в секторе Газа. Поддержали эту идею 41% американцев.
Кроме того, согласно опросу, мнения американцев относительно действий президента США Дональда Трампа для урегулирования палестино-израильского конфликта разделились почти поровну: 47% респондентов их одобряют, и 48% - нет.
Опрос проводился с 24 по 28 октября среди тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 3,1 процентных пункта.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. ХАМАС продолжает возвращение Государству Израиль останков заложников, погибших в плену.
