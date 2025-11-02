СМИ: власти США не собираются получать разрешение на удары по картелям

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Глава Управления юридического советника администрации президента США Дональда Трампа - Томас Эллиот Гейзер сообщил американским законодателям, что исполнительная власть не собирается получать у конгресса разрешение на удары по наркокартелям из-за несоответствия действий принуждающему к этому закону, пишет газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
Газета отмечает, что, согласно резолюции о военных полномочиях от 1973 года, президентская администрация обязана получить от конгресса разрешение на любые военные действия, длящиеся более 60 дней. Газета также напоминает, что власти США произвели первый удар по судну, предполагаемо, связанному с наркоторговлей, 4 сентября.
"Ведущий юрист минюста США (Гейзер - ред.) сообщил законодателям, что администрация Трампа может продолжать наносить смертельные удары по предполагаемым наркоторговцам в Латинской Америке и не ограничена многолетним законом, требующим от конгресса давать одобрение на продолжающиеся боевые действия", - говорится в статье.
По словам источников, Гейзер заявил, что администрация Трампа считает, что удары по судам не подпадают под критерии военных действий, описываемые законом от 1973 года, и поэтому не намерена получать от конгресса соответствующее разрешение. Высокопоставленный источник в президентской администрации заявил газете, что причиной тому несоответствие ударов пункту закона, признающему военными действиями ситуацию, в которой военнослужащие США оказываются в непосредственной опасности.
"Операция включает в себя точные удары, наносимые в основном БПЛА, которые запускаются с военных кораблей в международных водах на расстояниях, слишком больших для того, чтобы экипажи кораблей-целей могли подвергнуть опасности американских военных", - прокомментировал источник позицию в письме.
В последние месяцы Вашингтон неоднократно применял вооруженные силы против катеров в Карибском море и Тихом океане, которые, по утверждению американской стороны, якобы перевозили наркотики. Эти действия вызвали осуждение со стороны ряда стран региона, включая Венесуэлу и Колумбию, заявивших о нарушении международного права и угрозе региональной безопасности.