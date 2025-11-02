Рейтинг@Mail.ru
Хегсет сообщил об ударе США по якобы судну наркоторговцев в Карибском море
06:09 02.11.2025
Хегсет сообщил об ударе США по якобы судну наркоторговцев в Карибском море
Хегсет сообщил об ударе США по якобы судну наркоторговцев в Карибском море
Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о новом ударе США по судну, которое, по его словам, использовалось для наркоторговли в Карибском море и принадлежало... РИА Новости, 02.11.2025
Хегсет сообщил об ударе США по якобы судну наркоторговцев в Карибском море

Хегсет: США нанесли новый удар по судну наркоторговцев в Карибском море

Американский истребитель-бомбардировщик F-35
Американский истребитель-бомбардировщик F-35
© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в медиабанк
Американский истребитель-бомбардировщик F-35. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о новом ударе США по судну, которое, по его словам, использовалось для наркоторговли в Карибском море и принадлежало "террористической организации", три человека погибли.
"Сегодня по указанию президента (США Дональда - ред.) Трампа военное министерство нанесло смертоносный кинетический удар по очередному судну, занимавшемуся наркоторговлей и принадлежавшему признанной террористической организации... в Карибском море", - говорится в сообщении Хегсета в соцсети X.
Министр добавил, что во время атаки, осуществленной в международных водах, на борту судна находились трое мужчин.
"Все трое террористов были убиты, и ни один военнослужащий США в результате этой атаки не пострадал", - добавил Хегсет.
Удары США в Карибском заливе нарушают международное право, заявил Гутерреш
31 октября, 20:17
Удары США в Карибском заливе нарушают международное право, заявил Гутерреш
31 октября, 20:17
 
