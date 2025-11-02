Хегсет сообщил об ударе США по якобы судну наркоторговцев в Карибском море

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о новом ударе США по судну, которое, по его словам, использовалось для наркоторговли в Карибском море и принадлежало "террористической организации", три человека погибли.

"Сегодня по указанию президента ( США Дональда - ред.) Трампа военное министерство нанесло смертоносный кинетический удар по очередному судну, занимавшемуся наркоторговлей и принадлежавшему признанной террористической организации... в Карибском море", - говорится в сообщении Хегсета в соцсети X

Министр добавил, что во время атаки, осуществленной в международных водах, на борту судна находились трое мужчин.