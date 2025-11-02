Рейтинг@Mail.ru
Пятый южно-корейский спутник-шпион успешно вышел на связь - РИА Новости, 02.11.2025
09:49 02.11.2025
Пятый южно-корейский спутник-шпион успешно вышел на связь
Пятый южно-корейский спутник-шпион успешно вышел на связь - РИА Новости, 02.11.2025
Пятый южно-корейский спутник-шпион успешно вышел на связь
Пятому и последнему из сети южнокорейских спутников-шпионов по слежке за КНДР удалось установить связь с наземной станцией, передает агентство Ренхап со ссылкой РИА Новости, 02.11.2025
Пятый южно-корейский спутник-шпион успешно вышел на связь

Пятый южно-корейский спутник-шпион по слежке за КНДР успешно вышел на связь

© AP Photo / John RaouxРакета SpaceX Falcon 9
Ракета SpaceX Falcon 9 - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© AP Photo / John Raoux
Ракета SpaceX Falcon 9. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СЕУЛ, 2 ноя - РИА Новости. Пятому и последнему из сети южнокорейских спутников-шпионов по слежке за КНДР удалось установить связь с наземной станцией, передает агентство Ренхап со ссылкой на министерство обороны Республики Корея.
Ранее сообщалось, что американская ракета SpaceX Falcon 9 успешно вывела на орбиту пятый спутник-шпион Южной Кореи.
"Пятому спутнику-шпиону удалось установить связь с наземной станцией", - пишет агентство.
Спутник, оснащённый радиолокационной станцией с синтезированной апертурой, был запущен 2 ноября с базы космических сил США на мысе Канаверал во Флориде.
Это последний военный спутник, запущенный в рамках плана развёртывания пяти спутников для более эффективного мониторинга КНДР и снижения зависимости РК от американских спутниковых снимков.
