Пятый южно-корейский спутник-шпион успешно вышел на связь
Пятый южно-корейский спутник-шпион успешно вышел на связь - РИА Новости, 02.11.2025
Пятый южно-корейский спутник-шпион успешно вышел на связь
Пятому и последнему из сети южнокорейских спутников-шпионов по слежке за КНДР удалось установить связь с наземной станцией, передает агентство Ренхап со ссылкой РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T09:49:00+03:00
2025-11-02T09:49:00+03:00
2025-11-02T09:49:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
сша
spacex
кндр (северная корея)
южная корея
сша
