ВС России поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу ВПК Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 02.11.2025
ВС России поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу ВПК Украины
Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
россия
украина
2025
россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВертолет Ка-52 ВС РФ на боевом вылете в зоне проведения специальной военной операции
Вертолет Ка-52 ВС РФ на боевом вылете в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Вертолет Ка-52 ВС РФ на боевом вылете в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141-м районе", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
