ВС России поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу ВПК Украины
Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.11.2025
ВС России поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу ВПК Украины
