В Сочи отменили ракетную опасность и угрозу атаки БПЛА

Ракетная опасность и угроза атаки БПЛА отменены в Сочи, сообщил мэр города Андрей Прошунин. РИА Новости, 02.11.2025
