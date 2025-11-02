https://ria.ru/20251102/sng-2052512681.html
В Совбезе рассказали об идее создания сериала "Искра" странами СНГ
В Совбезе рассказали об идее создания сериала "Искра" странами СНГ - РИА Новости, 02.11.2025
В Совбезе рассказали об идее создания сериала "Искра" странами СНГ
2025-11-02
культура
россия
москва
снг
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Страны СНГ обсудят совместное создание сериала "Искра" о вкладе республик Советского союза в победу в Великой Отечественной войне, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Алексей Шевцов.
Международный фестиваль "Народы России и СНГ
" проходит в Москве
с 31 октября по 5 ноября. В рамках фестиваля был организован кинофорум, который собрал на своей площадке талантливых режиссеров, кинематографистов и сценаристов из России
и других стран Содружества (СНГ). На форуме также выступил замсекретаря Совбеза РФ.
"Действительно в нашей стране и в республиках СНГ снимается достаточно много хороших картин на историческую тему и отрадно, что сегодня в рамках нашего кинофорума также будет обсуждаться и производство совместного сериала под названием "Искра" о вкладе наших союзных республик в победу в Великой Отечественной войне", - сказал Шевцов.
Автор сценария Дмитрий Марин отметил, что команда проекта "Искра" делает особый акцент на достоверности истории в ходе создания сериала.