В Совбезе рассказали об идее создания сериала "Искра" странами СНГ

"Действительно в нашей стране и в республиках СНГ снимается достаточно много хороших картин на историческую тему и отрадно, что сегодня в рамках нашего кинофорума также будет обсуждаться и производство совместного сериала под названием "Искра" о вкладе наших союзных республик в победу в Великой Отечественной войне", - сказал Шевцов.