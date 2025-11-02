Рейтинг@Mail.ru
В Совбезе рассказали об идее создания сериала "Искра" странами СНГ
02.11.2025
Культура
 
15:49 02.11.2025
В Совбезе рассказали об идее создания сериала "Искра" странами СНГ
В Совбезе рассказали об идее создания сериала "Искра" странами СНГ - РИА Новости, 02.11.2025
В Совбезе рассказали об идее создания сериала "Искра" странами СНГ
Страны СНГ обсудят совместное создание сериала "Искра" о вкладе республик Советского союза в победу в Великой Отечественной войне, заявил заместитель секретаря... РИА Новости, 02.11.2025
россия, москва, снг
Культура, Россия, Москва, СНГ
В Совбезе рассказали об идее создания сериала "Искра" странами СНГ

Швецов: страны СНГ обсудят создание сериала Искра о вкладе республик СССР в ВОВ

© РИА Новости / Ертай Сарбасов | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц СНГ
Флаги стран-участниц СНГ - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Ертай Сарбасов
Перейти в медиабанк
Флаги стран-участниц СНГ. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Страны СНГ обсудят совместное создание сериала "Искра" о вкладе республик Советского союза в победу в Великой Отечественной войне, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Алексей Шевцов.
Международный фестиваль "Народы России и СНГ" проходит в Москве с 31 октября по 5 ноября. В рамках фестиваля был организован кинофорум, который собрал на своей площадке талантливых режиссеров, кинематографистов и сценаристов из России и других стран Содружества (СНГ). На форуме также выступил замсекретаря Совбеза РФ.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка. 29 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Путин назвал историей для фильма случай с иконами, спасшими бойцов СВО
29 октября, 15:29
"Действительно в нашей стране и в республиках СНГ снимается достаточно много хороших картин на историческую тему и отрадно, что сегодня в рамках нашего кинофорума также будет обсуждаться и производство совместного сериала под названием "Искра" о вкладе наших союзных республик в победу в Великой Отечественной войне", - сказал Шевцов.
Автор сценария Дмитрий Марин отметил, что команда проекта "Искра" делает особый акцент на достоверности истории в ходе создания сериала.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Путин рассказал о важной роли фестиваля "Народы России и СНГ"
31 октября, 12:42
 
