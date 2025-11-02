Эксперт рассказал, почему дешевый провод убивает батарею смартфона

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. От качества зарядного провода зависит, как долго прослужит аккумулятор устройства: внутри дешевых кабелей расположены тонкие проводники, которые не способны стабильно передавать ток, из-за этого во время зарядки напряжение скачет, а батарея получает неравномерное питание, рассказал РИА Новости директор категории "Аксессуары" МТС Дмитрий Докукин.

"На первый взгляд кажется, что кабель для зарядки — это просто провод, и переплачивать нет смысла. Но за внешней простотой скрывается сложная конструкция, где важна каждая деталь. Дешевые кабели обычно делают из ненадежных материалов. Внутри них тонкие проводники, которые не способны стабильно передавать ток. Из-за этого во время зарядки напряжение постоянно скачет, а батарея получает неравномерное питание. Для аккумулятора это настоящие перегрузки", — сообщил эксперт.

С таким проводом устройство постоянно нагревается, быстрее теряет емкость и со временем перестает держать заряд так, как раньше.

Кроме того, есть и другая сторона — безопасность. Дешевые провода, по его словам, часто греются, теряют контакт и ломаются в местах сгиба. Это не только замедляет процесс зарядки, но и может привести к короткому замыканию. Помимо этого, некачественная изоляция повышает риск перегрева и выхода из строя контроллера питания в смартфоне.

Докукин объяснил, что современные смартфоны поддерживают быструю зарядку, и для корректной работы этой функции устройство, адаптер и кабель должны "понимать" друг друга: они обмениваются данными, регулируя силу и напряжение тока. Если же провод не сертифицирован и не поддерживает нужные стандарты, этот обмен нарушается. Ток подается рывками, а аккумулятор испытывает дополнительную нагрузку. В итоге он изнашивается быстрее, чем должен.