Россиян предупредили о штрафах за хранение колясок в подъездах - РИА Новости, 02.11.2025
02:50 02.11.2025 (обновлено: 06:26 02.11.2025)
https://ria.ru/20251102/shtraf-2052456686.html
Россиян предупредили о штрафах за хранение колясок в подъездах
2025-11-02T02:50:00+03:00
2025-11-02T06:26:00+03:00
общество
россия
https://ria.ru/20250712/shtraf-2028706144.html
https://ria.ru/20250805/shtraf-2033375645.html
россия
Новости
Россиян предупредили о штрафах за хранение колясок в подъездах

Подъезд жилого дома
Подъезд жилого дома
© РИА Новости / Александр Иванов
Перейти в медиабанк
Подъезд жилого дома. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Жителям многоквартирных домов может грозить административный штраф за хранение в подъездах колясок, санок или велосипедов, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Машаров напомнил, что, согласно подпункту "к" пункта 16 постановления правительства РФ от 16.09.2020 года №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" на объектах защиты запрещается устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов.
Подъезд жилого дома
Россиян предупредили, какие штрафы можно получить у себя дома
12 июля, 03:18
"Оставлять в подъезде коляски, детские санки, велосипеды и другие предметы нельзя, так как данный предмет будет считаться пожароопасным, а значит, житель дома будет нарушать действующее законодательство. За данное правонарушение предусмотрена ответственность по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ", — рассказал Машаров.
По его словам, за данное правонарушение предусмотрена административная ответственность: гражданам может грозить предупреждение или штраф от 5 до 15 тысяч рублей, должностным лицам — до 30 тысяч, индивидуальным предпринимателям — до 60 тысяч, а юридическим лицам — до 400 тысяч рублей.
"В домах современной застройки изначально уже идет планировка дома с помещениями, предусмотренными для хранения колясок, санок, велосипедов. Если же в доме такого помещения нет, то ответственность за оставление вещей в подъезде лежит на жильце", — добавил Машаров.
Собеседник отметил, что введение штрафов за оставление вещей в подъезде обосновано приоритетом безопасности жильцов над бытовыми удобствами. Он подчеркнул, что, несмотря на понимание трудностей семей с детьми, которые часто оставляют в подъездах коляски, безопасность всех проживающих должна быть на первом месте. В качестве альтернативы он предлагает использовать для хранения колясок, санок и велосипедов домашние помещения — например, балконы.
Эксперт считает необходимым усиление разъяснительной работы со стороны управляющих компаний: на информационных стендах должна размещаться информация о рисках и правовых последствиях захламления подъездов. Машаров отметил, что "категорически нельзя" допускать захламление подъездов, поскольку это создает препятствия для эвакуации.
Здание Общественной палаты
Россиян предупредили о штрафе за уборку квартиры в вечернее время
5 августа, 02:29
 
ОбществоРоссия
 
 
