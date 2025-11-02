Россиян предупредили о штрафах за хранение колясок в подъездах

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Жителям многоквартирных домов может грозить административный штраф за хранение в подъездах колясок, санок или велосипедов, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Машаров напомнил, что, согласно подпункту "к" пункта 16 постановления правительства РФ от 16.09.2020 года №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" на объектах защиты запрещается устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов.

"Оставлять в подъезде коляски, детские санки, велосипеды и другие предметы нельзя, так как данный предмет будет считаться пожароопасным, а значит, житель дома будет нарушать действующее законодательство. За данное правонарушение предусмотрена ответственность по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ", — рассказал Машаров.

По его словам, за данное правонарушение предусмотрена административная ответственность: гражданам может грозить предупреждение или штраф от 5 до 15 тысяч рублей, должностным лицам — до 30 тысяч, индивидуальным предпринимателям — до 60 тысяч, а юридическим лицам — до 400 тысяч рублей.

"В домах современной застройки изначально уже идет планировка дома с помещениями, предусмотренными для хранения колясок, санок, велосипедов. Если же в доме такого помещения нет, то ответственность за оставление вещей в подъезде лежит на жильце", — добавил Машаров.

Собеседник отметил, что введение штрафов за оставление вещей в подъезде обосновано приоритетом безопасности жильцов над бытовыми удобствами. Он подчеркнул, что, несмотря на понимание трудностей семей с детьми, которые часто оставляют в подъездах коляски, безопасность всех проживающих должна быть на первом месте. В качестве альтернативы он предлагает использовать для хранения колясок, санок и велосипедов домашние помещения — например, балконы.