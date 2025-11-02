В США заявили об угрозе модернизации ядерных арсеналов из-за шатдауна

ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Глава минэнерго США Крис Райт заявил, что приближающийся к рекорду по длительности перерыв в работе правительства угрожает модернизации ядерных арсеналов.

"Многое наше оружие очень старое. Если правительство не возобновит работу, будет замедление модернизации нашего ядерного арсенала", - сказал Райт в интервью Fox News.

По его словам, в отсутствие бюджета министерство поддерживает безопасность и защиту существующих арсеналов.

"У нас не осталось возможности для бюджетной гимнастики, нам приходится отправлять в неоплачиваемый отпуск специалистов, которые разрабатывают наше ядерное оружие следующего поколения. Это очень расстраивает и злит", - сказал Райт.

Правительство США не работает с 1 октября, когда наступил новый финансовый год. Пока это второй по длительности шатдаун, но если до 5 ноября в сенате не договорятся о бюджете, он станет самым длительным.