Рейтинг@Mail.ru
В США заявили об угрозе модернизации ядерных арсеналов из-за шатдауна - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:22 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/shatdaun-2052552716.html
В США заявили об угрозе модернизации ядерных арсеналов из-за шатдауна
В США заявили об угрозе модернизации ядерных арсеналов из-за шатдауна - РИА Новости, 02.11.2025
В США заявили об угрозе модернизации ядерных арсеналов из-за шатдауна
Глава минэнерго США Крис Райт заявил, что приближающийся к рекорду по длительности перерыв в работе правительства угрожает модернизации ядерных арсеналов. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T23:22:00+03:00
2025-11-02T23:22:00+03:00
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044143094_0:278:3146:2048_1920x0_80_0_0_68cea7b8ee44643c956fca6d849428a3.jpg
https://ria.ru/20251101/ssha-2052313498.html
https://ria.ru/20251031/ssha-2052206206.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044143094_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_15cf9e208b03b25906773595f5f3fade.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша
В мире, США
В США заявили об угрозе модернизации ядерных арсеналов из-за шатдауна

Райт: подходящий к рекорду шатдаун отсрочит модернизацию ядерного арсенала США

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкМинистр энергетики США Крис Райт
Министр энергетики США Крис Райт - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Министр энергетики США Крис Райт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Глава минэнерго США Крис Райт заявил, что приближающийся к рекорду по длительности перерыв в работе правительства угрожает модернизации ядерных арсеналов.
"Многое наше оружие очень старое. Если правительство не возобновит работу, будет замедление модернизации нашего ядерного арсенала", - сказал Райт в интервью Fox News.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
В конгресс США внесли проект о запрете испытаний ядерного оружия
1 ноября, 14:24
По его словам, в отсутствие бюджета министерство поддерживает безопасность и защиту существующих арсеналов.
"У нас не осталось возможности для бюджетной гимнастики, нам приходится отправлять в неоплачиваемый отпуск специалистов, которые разрабатывают наше ядерное оружие следующего поколения. Это очень расстраивает и злит", - сказал Райт.
Правительство США не работает с 1 октября, когда наступил новый финансовый год. Пока это второй по длительности шатдаун, но если до 5 ноября в сенате не договорятся о бюджете, он станет самым длительным.
Для контрактников минэнерго отправка в неоплачиваемый отпуск означает не только запрет выходить на работу, но также и обязательство явиться как только информация о согласовании средств появится.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
США проведут "некоторые тесты" в рамках ядерных испытаний, заявил Трамп
31 октября, 21:13
 
В миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала