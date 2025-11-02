https://ria.ru/20251102/shatdaun-2052552716.html
В США заявили об угрозе модернизации ядерных арсеналов из-за шатдауна
Глава минэнерго США Крис Райт заявил, что приближающийся к рекорду по длительности перерыв в работе правительства угрожает модернизации ядерных арсеналов. РИА Новости, 02.11.2025
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Глава минэнерго США Крис Райт заявил, что приближающийся к рекорду по длительности перерыв в работе правительства угрожает модернизации ядерных арсеналов.
"Многое наше оружие очень старое. Если правительство не возобновит работу, будет замедление модернизации нашего ядерного арсенала", - сказал Райт в интервью Fox News.
По его словам, в отсутствие бюджета министерство поддерживает безопасность и защиту существующих арсеналов.
"У нас не осталось возможности для бюджетной гимнастики, нам приходится отправлять в неоплачиваемый отпуск специалистов, которые разрабатывают наше ядерное оружие следующего поколения. Это очень расстраивает и злит", - сказал Райт.
Правительство США
не работает с 1 октября, когда наступил новый финансовый год. Пока это второй по длительности шатдаун, но если до 5 ноября в сенате не договорятся о бюджете, он станет самым длительным.
Для контрактников минэнерго отправка в неоплачиваемый отпуск означает не только запрет выходить на работу, но также и обязательство явиться как только информация о согласовании средств появится.