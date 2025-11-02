https://ria.ru/20251102/samara-2052467950.html
Три самолета, выполнявших рейсы в Самару, ушли на запасной аэродром
Три самолета, выполнявших рейсы в Самару, ушли на запасной аэродром - РИА Новости, 02.11.2025
Три самолета, выполнявших рейсы в Самару, ушли на запасной аэродром
Три самолета, выполнявших рейсы в Самару, ушли на запасной аэродром в период действия ограничений в работе самарского аэропорта "Курумоч", сообщает Росавиация. РИА Новости, 02.11.2025
