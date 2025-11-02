Аналитик объяснил, что случится с рублем в начале ноября

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В начале ноября курс рубля сохранит стабильность, если не вмешаются внешние шоки, рассказал агентству “Прайм” руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
Он напомнил, что нацвалюта получила поддержку от Банка России, который послал рынку четкий сигнал о намерении достаточно долго удерживать жесткие денежно-кредитные условия.
«
“Регулятор не только сохранил ключевую ставку на высоком уровне, но и расширил среднесрочный прогноз по ней, что укрепило ожидания инвесторов в пользу сохранения "дорогих" денег. На этом фоне вырос интерес к рублевым активам, что обеспечило дополнительный спрос на национальную валюту”, — добавил он.
Если не случится чего-либо экстраординарного, курс рубля сохранится в достигнутом диапазоне в течение ближайшей недели. Он составит 77,5-85,5 рубля за доллар, 89-98,5 за евро и 10,8-12 рублей за юань, заключил Шнейдерман.
