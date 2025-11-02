Рейтинг@Mail.ru
Аналитик объяснил, что случится с рублем в начале ноября - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/rubl-2052452511.html
Аналитик объяснил, что случится с рублем в начале ноября
Аналитик объяснил, что случится с рублем в начале ноября - РИА Новости, 02.11.2025
Аналитик объяснил, что случится с рублем в начале ноября
В начале ноября курс рубля сохранит стабильность, если не вмешаются внешние шоки, рассказал агентству “Прайм” руководитель департамента поддержки клиентов и... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T02:17:00+03:00
2025-11-02T02:17:00+03:00
экономика
александр шнейдерман
альфа-форекс
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152588/67/1525886730_0:91:6000:3466_1920x0_80_0_0_4464e1fea9a5a1e461576c68284dc0fe.jpg
https://ria.ru/20251017/kurs-2048748896.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152588/67/1525886730_630:0:5370:3555_1920x0_80_0_0_0a5153cf8fbf811bfbc46c0c36f252e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, александр шнейдерман, альфа-форекс, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Экономика, Александр Шнейдерман, Альфа-Форекс, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Аналитик объяснил, что случится с рублем в начале ноября

Аналитик Шнейдерман: курс рубля сохранит стабильность в начале ноября

© Depositphotos.com / valphotoКурс рубля
Курс рубля - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© Depositphotos.com / valphoto
Курс рубля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В начале ноября курс рубля сохранит стабильность, если не вмешаются внешние шоки, рассказал агентству “Прайм” руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
Он напомнил, что нацвалюта получила поддержку от Банка России, который послал рынку четкий сигнал о намерении достаточно долго удерживать жесткие денежно-кредитные условия.
«
“Регулятор не только сохранил ключевую ставку на высоком уровне, но и расширил среднесрочный прогноз по ней, что укрепило ожидания инвесторов в пользу сохранения "дорогих" денег. На этом фоне вырос интерес к рублевым активам, что обеспечило дополнительный спрос на национальную валюту”, — добавил он.
Если не случится чего-либо экстраординарного, курс рубля сохранится в достигнутом диапазоне в течение ближайшей недели. Он составит 77,5-85,5 рубля за доллар, 89-98,5 за евро и 10,8-12 рублей за юань, заключил Шнейдерман.
Пункт обмена валюты в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Эксперт раскрыл два сценария, при которых доллар рухнет до 70 рублей
17 октября, 02:17
 
ЭкономикаАлександр ШнейдерманАльфа-ФорексСитуация с курсами валют и ценами на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала