"Ненавидящий все русское" представитель ЕС прибыл в Екатеринбург

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Глава отдела политики, прессы и информации представительства Евросоюза в России Жослен Тибо Жюльен Ирене Гиттон находится в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости очевидец.

"Сегодня он приехал из Тюмени в Екатеринбург на поезде", – сказал собеседник агентства, предоставив видео, на котором Гиттон идет по улице недалеко от железнодорожного вокзала в столице Урала.

Он уточнил, что приехал тот вместе с советником бельгийского посольства Рубеном Ван Опстале, однако цель их визита неизвестна.