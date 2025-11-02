https://ria.ru/20251102/rossiya-2052499483.html
"Ненавидящий все русское" представитель ЕС прибыл в Екатеринбург
"Ненавидящий все русское" представитель ЕС прибыл в Екатеринбург - РИА Новости, 02.11.2025
"Ненавидящий все русское" представитель ЕС прибыл в Екатеринбург
Глава отдела политики, прессы и информации представительства Евросоюза в России Жослен Тибо Жюльен Ирене Гиттон находится в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.11.2025
"Ненавидящий все русское" представитель ЕС прибыл в Екатеринбург
Ненавидящий все русское представитель ЕС Гиттон прибыл в Екатеринбург
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Глава отдела политики, прессы и информации представительства Евросоюза в России Жослен Тибо Жюльен Ирене Гиттон находится в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости очевидец.
"Сегодня он приехал из Тюмени в Екатеринбург на поезде", – сказал собеседник агентства, предоставив видео, на котором Гиттон идет по улице недалеко от железнодорожного вокзала в столице Урала.
Он уточнил, что приехал тот вместе с советником бельгийского посольства Рубеном Ван Опстале, однако цель их визита неизвестна.
Про Гиттона известно, что ранее он занимал должность советника по экономическим вопросам представительства Евросоюза на Украине, сообщали СМИ, отмечалось, что он ненавидит все русское, но при этом хорошо говорит по-русски.