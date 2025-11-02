Рейтинг@Mail.ru
"Ненавидящий все русское" представитель ЕС прибыл в Екатеринбург - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 02.11.2025 (обновлено: 15:42 02.11.2025)
https://ria.ru/20251102/rossiya-2052499483.html
"Ненавидящий все русское" представитель ЕС прибыл в Екатеринбург
"Ненавидящий все русское" представитель ЕС прибыл в Екатеринбург - РИА Новости, 02.11.2025
"Ненавидящий все русское" представитель ЕС прибыл в Екатеринбург
Глава отдела политики, прессы и информации представительства Евросоюза в России Жослен Тибо Жюльен Ирене Гиттон находится в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T14:12:00+03:00
2025-11-02T15:42:00+03:00
в мире
екатеринбург
россия
тюмень
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615777_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_4db0f2df488eca74f37c9118154fd54f.jpg
https://ria.ru/20251102/iskander-2052477961.html
екатеринбург
россия
тюмень
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615777_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_4ba32cc773cd2fc92af2795c74d17480.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, екатеринбург, россия, тюмень, евросоюз
В мире, Екатеринбург, Россия, Тюмень, Евросоюз
"Ненавидящий все русское" представитель ЕС прибыл в Екатеринбург

Ненавидящий все русское представитель ЕС Гиттон прибыл в Екатеринбург

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Глава отдела политики, прессы и информации представительства Евросоюза в России Жослен Тибо Жюльен Ирене Гиттон находится в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости очевидец.
"Сегодня он приехал из Тюмени в Екатеринбург на поезде", – сказал собеседник агентства, предоставив видео, на котором Гиттон идет по улице недалеко от железнодорожного вокзала в столице Урала.
Он уточнил, что приехал тот вместе с советником бельгийского посольства Рубеном Ван Опстале, однако цель их визита неизвестна.
Про Гиттона известно, что ранее он занимал должность советника по экономическим вопросам представительства Евросоюза на Украине, сообщали СМИ, отмечалось, что он ненавидит все русское, но при этом хорошо говорит по-русски.
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
На Западе забили тревогу из-за хода России
09:39
 
В миреЕкатеринбургРоссияТюменьЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала