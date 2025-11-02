Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, какая зарплата полагается за работу в праздники
05:01 02.11.2025 (обновлено: 07:19 02.11.2025)
Россиянам рассказали, какая зарплата полагается за работу в праздники
Россиянам рассказали, какая зарплата полагается за работу в праздники - РИА Новости, 02.11.2025
Россиянам рассказали, какая зарплата полагается за работу в праздники
Работа в День народного единства оплачивается не менее чем в двойном размере, следует из текста Трудового Кодекса Российской Федерации. РИА Новости, 02.11.2025
общество
россия
юлия санина
работа.ру
россия
общество, россия, юлия санина, работа.ру
Общество, Россия, Юлия Санина, Работа.ру
Россиянам рассказали, какая зарплата полагается за работу в праздники

Россияне могут получить оплату в двойном размере в День народного единства

Рубли и калькулятор
Рубли и калькулятор - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© iStock.com / mizar_21984
Рубли и калькулятор. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Работа в День народного единства оплачивается не менее чем в двойном размере, следует из текста Трудового Кодекса Российской Федерации.
"Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов)", — говорится в документе.
празднование Дня народного единства - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
День народного единства — история, традиции и значение праздника 4 ноября
31 октября, 11:20
Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, а также трудовым договором.
В октябре директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина сообщила РИА Новости, что россияне могут взять отпуск в период с 5 по 7 ноября или на 1-е число, чтобы увеличить продолжительность отдыха на День народного единства (2-4 ноября).
День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
День народного единства олицетворяет сплоченность общества, заявил Путин
31 октября, 10:21
 
ОбществоРоссияЮлия СанинаРабота.ру
 
 
