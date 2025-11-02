Рейтинг@Mail.ru
"На их границе": в Германии сделали заявление о войне с Россией - РИА Новости, 02.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
04:46 02.11.2025 (обновлено: 06:18 02.11.2025)
"На их границе": в Германии сделали заявление о войне с Россией
"На их границе": в Германии сделали заявление о войне с Россией
"На их границе": в Германии сделали заявление о войне с Россией

Вагенкнехт: Россия имеет право на обеспечение собственной безопасности

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россия имеет право на обеспечение собственной безопасности, если к ее предупреждениям не прислушиваются, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в эфире немецкого телеканала 2DF.
"Они начали эту <…> (Спецоперацию. — Прим. Ред.), потому что не хотели, чтобы на их границе были солдаты НАТО, ракеты НАТО", — сказала она.
"Агрессивных отработаем": в ВСУ намерены атаковать дронами жителей Одессы
00:59
При этом лидер партии напомнила, что Россия неоднократно предупреждала о последствиях таких действий, но страны коллективного Запада их проигнорировали.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
"Что происходит": на Западе забили тревогу из-за состояния Зеленского
02:48
 
