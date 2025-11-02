https://ria.ru/20251102/rossiya-2052461544.html
"На их границе": в Германии сделали заявление о войне с Россией
"На их границе": в Германии сделали заявление о войне с Россией
Россия имеет право на обеспечение собственной безопасности, если к ее предупреждениям не прислушиваются, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и РИА Новости, 02.11.2025
"На их границе": в Германии сделали заявление о войне с Россией
Вагенкнехт: Россия имеет право на обеспечение собственной безопасности