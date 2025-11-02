https://ria.ru/20251102/rossija-2052552881.html
ПВО сбила восемь дронов ВСУ над российскими регионами
ПВО сбила восемь дронов ВСУ над российскими регионами - РИА Новости, 02.11.2025
ПВО сбила восемь дронов ВСУ над российскими регионами
Средства ПВО с 20.00 мск до 23.00 мск сбили восемь украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.11.2025
ПВО сбила восемь дронов ВСУ над российскими регионами
Минобороны: средства ПВО сбили 8 беспилотников ВСУ над регионами РФ