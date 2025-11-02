Рейтинг@Mail.ru
В России поймали создателя Telegram-бота, продававшего личные данные людей - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:56 02.11.2025 (обновлено: 09:40 02.11.2025)
https://ria.ru/20251102/rossija-2052473731.html
В России поймали создателя Telegram-бота, продававшего личные данные людей
В России поймали создателя Telegram-бота, продававшего личные данные людей - РИА Новости, 02.11.2025
В России поймали создателя Telegram-бота, продававшего личные данные людей
В Санкт-Петербурге задержали создателя одного из крупнейших Telegram-ботов, распространявшего персональные данные россиян, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T08:56:00+03:00
2025-11-02T09:40:00+03:00
технологии
россия
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052477296_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_57b6573b6cb801b6fd6ee3ca74986f41.jpg
https://ria.ru/20251024/telegram-2050256660.html
https://ria.ru/20251029/moshenniki-2051647217.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В России пресекли работу крупнейшего продававшего личные данные Telegram-бота
В России пресекли работу крупнейшего продававшего личные данные Telegram-бота.
2025-11-02T08:56
true
PT1M45S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052477296_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_19d0eecb00fa3d9ecd2e0d9109b20648.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, ирина волк
Технологии, Россия, Ирина Волк
В России поймали создателя Telegram-бота, продававшего личные данные людей

В России пресекли работу крупнейшего продававшего личные данные Telegram-бота

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали создателя одного из крупнейших Telegram-ботов, распространявшего персональные данные россиян, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Функционирование одного из крупнейших русскоязычных Telegram-ботов по распространению персональных данных граждан Российской Федерации пресекли мои коллеги из УБК МВД России <…> Оперативники задержали предполагаемого создателя и владельца сервиса, который обеспечивал его функционирование и являлся одним из основных администраторов", — написала она в Telegram-канале.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Эксперт дал совет, как распознать мошеннический аккаунт в Telegram
24 октября, 06:40
По словам Волк, ресурс занимался обработкой больших массивов данных, полученных в результате утечек из различных источников. По поисковым запросам пользователям выдавались сведения об адресах людей, местах их работы, доходах, банковских счетах, автотранспорте и тому подобном.
Подписка на бот была недорогой, что делало эти данные доступными для неограниченного круга лиц, отметила Волк. Так, аферисты пользовались ботом для дистанционных хищений, добавила она.
По предварительной оценке, доходы от преступной деятельности составляли от 13 до 16 миллионов рублей в месяц.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Незаконные использование и передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные". Сейчас решается вопрос об избрании для организатора меры пресечения.
При обыске правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютеры и серверное оборудование ресурса, а также более 40 терабайт данных, в том числе электронную переписку и информацию об администрировании сервиса.
Работа бота полностью прекращена.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В МВД назвали самые актуальные схемы мошенничества
29 октября, 20:42
 
ТехнологииРоссияИрина Волк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала