В России поймали создателя Telegram-бота, продававшего личные данные людей

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали создателя одного из крупнейших Telegram-ботов, распространявшего персональные данные россиян, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Функционирование одного из крупнейших русскоязычных Telegram-ботов по распространению персональных данных граждан Российской Федерации пресекли мои коллеги из УБК МВД России <…> Оперативники задержали предполагаемого создателя и владельца сервиса, который обеспечивал его функционирование и являлся одним из основных администраторов", — написала она в Telegram-канале

По словам Волк, ресурс занимался обработкой больших массивов данных, полученных в результате утечек из различных источников. По поисковым запросам пользователям выдавались сведения об адресах людей, местах их работы, доходах, банковских счетах, автотранспорте и тому подобном.

Подписка на бот была недорогой, что делало эти данные доступными для неограниченного круга лиц, отметила Волк. Так, аферисты пользовались ботом для дистанционных хищений, добавила она.

По предварительной оценке, доходы от преступной деятельности составляли от 13 до 16 миллионов рублей в месяц.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Незаконные использование и передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные". Сейчас решается вопрос об избрании для организатора меры пресечения.

При обыске правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютеры и серверное оборудование ресурса, а также более 40 терабайт данных, в том числе электронную переписку и информацию об администрировании сервиса.