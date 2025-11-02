В Роспотребнадзоре рассказали о профилактике кишечных инфекций в праздники

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Для предотвращения заболевания кишечными инфекциями в праздники следует избегать большого числа многокомпонентных салатов, не смешивать свежеприготовленную пищу с остатками от предыдущего дня, а готовую еду хранить отдельно от сырых продуктов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"С приближением праздничных дней, когда многие собираются за столом с близкими и друзьями, важно помнить о мерах предосторожности для предотвращения кишечных инфекций. К причинам заболевания относятся: нарушение технологии приготовления блюд, неправильное хранение продуктов, пренебрежение личной гигиеной, употребление сырых или плохо обработанных продуктов", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что воспаление слизистой пищеварительного тракта может проявляться рвотой и жидким стулом. Инкубационный период составляет от шести до 48 часов.

"Избегайте больших количеств многокомпонентных салатов, употребляйте салаты и скоропортящиеся продукты сразу после приготовления или храните их в холодильнике не более 12 часов", - рекомендовали в Роспотребнадзоре

В пресс-службе отметили, что при покупке продуктов нужно обращать внимание на сроки годности и условия хранения. Также не следует покупать товары в незнакомых местах или на несанкционированных рынках.

"Готовую пищу храните отдельно от сырых продуктов, используйте продукты с длительным сроком годности", - добавили в ведомстве.

При приготовлении пиши в Роспотребнадзоре посоветовали тщательно готовить мясо, птицу, яйца и рыбу. Помимо того, следует избегать употребления продуктов с истекшим сроком годности.