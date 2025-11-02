В Рязани водитель насмерть сбил ребенка на тротуаре

РЯЗАНЬ, 2 ноя - РИА Новости. Водитель автомобиля не справился с управлением и сбил 11-летнего ребенка на тротуаре в Рязане, несовершеннолетний погиб, сообщила Госавтоинспекция региона.
"Второго ноября, примерно в 13.45, в Рязани, вблизи дома 17 по проезду Яблочкова, по предварительной информации, 34-летний местный житель, управляя автомобилем Luxgen, совершил наезд на 11-летнего ребенка-пешехода. В результате происшествия ребенок от полученных травм скончался на месте ДТП", - говорится в Telegram-канале ГАИ.
Как уточнил в опубликованном видео заместитель командира отдельного СБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области Владимир Синев, водитель не справился с управлением, съехал с дороги и сбил несовершеннолетнего, который шел по пешеходной дорожке.
Прокуратура Рязанской области в своем Telegram-канале отметила, что мужчина пьян. Ведомство контролирует ход и результаты организованной правоохранительными органами проверки.
