Рейс Магадан — Москва отложили из-за дебоширов
Рейс "Магадан-Москва" готовят к вылету, его задержали почти на пять часов из-за двух дебоширов, сообщил РИА Новости директор магаданского аэропорта Дмитрий... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T11:20:00+03:00
2025-11-02T11:20:00+03:00
2025-11-02T11:21:00+03:00
магадан
москва
происшествия
магадан
москва
