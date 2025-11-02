Предельно простой рецепт томатного сока от Павла Сизова

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Для по-настоящему вкусного томатного сока не нужны хитрости, уверен известный кулинарный блогер, автор группы Для по-настоящему вкусного томатного сока не нужны хитрости, уверен известный кулинарный блогер, автор группы CHEF.VIBE в "Одноклассниках" Павел Сизов. Он поделился с РИА Новости проверенным годами рецептом.

Сколько себя помню, каждый август у нас на кухне пахло спелыми помидорами. Мама всегда говорит: "Хороший сок начинается с хороших томатов — плотных, сладких и ароматных". Никаких хитростей, только любовь к делу и аккуратность. И вот уже много лет я готовлю этот сок точно так же — по-маминому рецепту. Каждый раз, когда открываю банку зимой и чувствую этот насыщенный аромат, будто возвращаюсь домой.

Его вкус не сравнить с магазинными соками: он живой, плотный, с легкой кислинкой и естественной сладостью спелых томатов. Отлично подходит и как напиток, и как основа для борща или соуса.

Ингредиенты:

Помидоры спелые — 5 килограммов (примерно, в зависимости от желаемого объема);

Соль — по вкусу (ориентируйтесь на 1-1,5 ч. л. на литр сока).

Приготовление:

1. Помидоры тщательно моем под проточной водой, удаляем хвостики и возможные повреждения. Разрезаем каждый на четвертинки — так удобнее будет пропускать через соковыжималку.

2. Пропускаем помидоры через соковыжималку или, если ее нет, можно использовать мясорубку с мелкой сеткой, а затем протереть массу через сито. Получившийся сок выливаем в большую кастрюлю.

3. Оставляем от края кастрюли около 8 см, чтобы во время кипения сок не убежал.

4. Ставим кастрюлю на медленный огонь и начинаем нагревать. Как только сок станет подниматься и появится пена — аккуратно снимаем ее ложкой.

5. Добавляем соль по вкусу и варим сок около 40 минут на небольшом огне, периодически помешивая деревянной ложкой, чтобы не пригорел.

6. В процессе варки сок постепенно меняет цвет — из ярко-красного становится насыщенно-бордовым. Именно в этот момент кухня наполняется тем самым ароматом, который сразу вызывает аппетит.

7. Горячий сок разливаем по заранее простерилизованным банкам, заполняя почти до верха. Сразу же закатываем крышками.

8. Переворачиваем банки вверх дном, накрываем плотным одеялом и оставляем при комнатной температуре на сутки, чтобы заготовки "дошли".

9. После полного остывания убираем банки в темное прохладное место — кладовую или подвал. Там сок прекрасно хранится всю зиму.

© предоставлено Павлом Сизовым Томатный сок © предоставлено Павлом Сизовым Томатный сок

Через пару дней, когда томат полностью стабилизируется, можно открыть одну банку — просто ради проверки. И вот тут начинаешь понимать, почему никакие покупные соки рядом не стоят. Он густой, ароматный, с приятной бархатистой структурой и легкой естественной сладостью — как будто в нем растворилось лето.