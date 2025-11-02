Рейтинг@Mail.ru
Рэпера Icegergert вызвали в прокуратуру, сообщил источник
15:15 02.11.2025 (обновлено: 15:21 02.11.2025)
Рэпера Icegergert вызвали в прокуратуру, сообщил источник
Рэпера Icegergert вызвали в прокуратуру, сообщил источник
Рэпера Icegergert (настоящее имя Георгий Гергерт) вызвали в прокуратуру в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 02.11.2025
Новости
москва, происшествия, россия
Рэпера Icegergert вызвали в прокуратуру, сообщил источник

Рэпера Icegergert вызвали в прокуратуру в Москве

© Фото : соцсети рэпераРэп-исполнитель Icegergert
Рэп-исполнитель Icegergert - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© Фото : соцсети рэпера
Рэп-исполнитель Icegergert. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Рэпера Icegergert (настоящее имя Георгий Гергерт) вызвали в прокуратуру в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Гергерту Г.Е. направлено извещение о вызове в прокуратуру", - сказал собеседник агентства, не уточнив причину вызова в надзорное ведомство.
Рэпер Macan - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Рэперу Macan грозит лишение свободы за неявку в военкомат
15 октября, 12:32
 
