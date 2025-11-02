https://ria.ru/20251102/reper-2052509056.html
Рэпера Icegergert вызвали в прокуратуру, сообщил источник
Рэпера Icegergert (настоящее имя Георгий Гергерт) вызвали в прокуратуру в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T15:15:00+03:00
2025-11-02T15:15:00+03:00
2025-11-02T15:21:00+03:00
москва
происшествия
россия
