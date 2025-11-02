Рейтинг@Mail.ru
В Раде заявили, что военкоматы мобилизуют непригодных к службе
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:47 02.11.2025
В Раде заявили, что военкоматы мобилизуют непригодных к службе
В Раде заявили, что военкоматы мобилизуют непригодных к службе - РИА Новости, 02.11.2025
В Раде заявили, что военкоматы мобилизуют непригодных к службе
Военкоматы на Украине в большом количестве мобилизуют тех, кто непригоден к несению военной службы или имеет отсрочку от призыва, заявил депутат Верховной рады... РИА Новости, 02.11.2025
специальная военная операция на украине
украина
россия
дмитрий разумков
алексей гончаренко
верховная рада украины
вооруженные силы украины
украина
россия
украина, россия, дмитрий разумков, алексей гончаренко, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Разумков, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В Раде заявили, что военкоматы мобилизуют непригодных к службе

Разумков: военкоматы на Украине мобилизуют людей с инвалидностью или отсрочкой

Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Военкоматы на Украине в большом количестве мобилизуют тех, кто непригоден к несению военной службы или имеет отсрочку от призыва, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.
"ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) в большом количестве мобилизуют людей, о которых знают, что они или непригодны к несению военной службы, или они имеют основания для отсрочки, но все равно их мобилизуют. Они проходят учебку, приезжают в боевые части... Были примеры, когда были люди с инвалидностью с детства, люди, у которых более 3 детей или проблемы со здоровьем", - сказал Разумков в комментарии украинскому телеканалу "Киев-24".
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в конце мая заявлял, что решения военно-врачебных комиссий (ВВК) на Украине необъективны, всех мобилизованных признают годными к службе за считанные минуты, даже с серьёзными увечьями. Издание "Украинская правда" ранее сообщало, что сотрудники военкоматов ради выполнения количественных показателей мобилизуют наркоманов и хронических алкоголиков, которые потом попадают в ВСУ.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Конфликт местных жителей с ТЦК в Одессе - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Жители Одессы перевернули автобус военкомата во время драки
30 октября, 09:53
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДмитрий РазумковАлексей ГончаренкоВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
