В Раде заявили, что военкоматы мобилизуют непригодных к службе

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Военкоматы на Украине в большом количестве мобилизуют тех, кто непригоден к несению военной службы или имеет отсрочку от призыва, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.