МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Военкоматы на Украине в большом количестве мобилизуют тех, кто непригоден к несению военной службы или имеет отсрочку от призыва, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.
"ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) в большом количестве мобилизуют людей, о которых знают, что они или непригодны к несению военной службы, или они имеют основания для отсрочки, но все равно их мобилизуют. Они проходят учебку, приезжают в боевые части... Были примеры, когда были люди с инвалидностью с детства, люди, у которых более 3 детей или проблемы со здоровьем", - сказал Разумков в комментарии украинскому телеканалу "Киев-24".
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в конце мая заявлял, что решения военно-врачебных комиссий (ВВК) на Украине необъективны, всех мобилизованных признают годными к службе за считанные минуты, даже с серьёзными увечьями. Издание "Украинская правда" ранее сообщало, что сотрудники военкоматов ради выполнения количественных показателей мобилизуют наркоманов и хронических алкоголиков, которые потом попадают в ВСУ.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
