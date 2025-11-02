Рейтинг@Mail.ru
Средства ПВО уничтожили 22 украинских дрона над российскими регионами - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:49 02.11.2025 (обновлено: 20:50 02.11.2025)
https://ria.ru/20251102/pvo-2052544016.html
Средства ПВО уничтожили 22 украинских дрона над российскими регионами
Средства ПВО уничтожили 22 украинских дрона над российскими регионами - РИА Новости, 02.11.2025
Средства ПВО уничтожили 22 украинских дрона над российскими регионами
Силы ПВО с 15.00 мск до 20.00 мск сбили 22 украинских беспилотника над тремя регионами России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T20:49:00+03:00
2025-11-02T20:50:00+03:00
безопасность
россия
белгородская область
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046767021_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c8e5c0a8c4f162e600055a8c59e57608.jpg
https://ria.ru/20251102/spetsoperatsiya-2052540596.html
россия
белгородская область
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046767021_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_62c61b075b848934673d3093465c2551.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, белгородская область, брянская область
Безопасность, Россия, Белгородская область, Брянская область
Средства ПВО уничтожили 22 украинских дрона над российскими регионами

Средства ПВО уничтожили 22 украинских дрона над российскими регионами за 5 часов

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2"
Боевое дежурство экипажа ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Силы ПВО с 15.00 мск до 20.00 мск сбили 22 украинских беспилотника над тремя регионами России, сообщило Минобороны РФ.
"Второго ноября с 15.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 22 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 БПЛА – над территорией Белгородской области, четыре БПЛА – над территорией Брянской области и четыре БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Спецоперация, 2 ноября: ВС России ликвидируют группировки ВСУ в Купянске
Вчера, 20:05
 
БезопасностьРоссияБелгородская областьБрянская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала