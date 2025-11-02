https://ria.ru/20251102/pvo-2052544016.html
Средства ПВО уничтожили 22 украинских дрона над российскими регионами
Средства ПВО уничтожили 22 украинских дрона над российскими регионами
Силы ПВО с 15.00 мск до 20.00 мск сбили 22 украинских беспилотника над тремя регионами России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.11.2025
