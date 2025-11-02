Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила четыре БПЛА над Крымом и акваторией Черного моря
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:56 02.11.2025
ПВО сбила четыре БПЛА над Крымом и акваторией Черного моря
ПВО сбила четыре БПЛА над Крымом и акваторией Черного моря
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
республика крым
черное море
2025
Новости
безопасность, республика крым, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Крым, Черное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила четыре БПЛА над Крымом и акваторией Черного моря

Средства ПВО сбили четыре БПЛА над Крымом и акваторией Черного моря

ПВО России
ПВО России
РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ПВО России. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Силы ПВО с 08.00 мск до 09.00 мск сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Республикой Крым и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ.
"Второго ноября с 08.00 мск до 09.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА – над территорией Республики Крым и два – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Крым, Черное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
