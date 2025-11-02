https://ria.ru/20251102/pvo--2052491147.html
ПВО сбила 15 украинских БПЛА
Средства ПВО с 09.00 мск до 12.00 мск сбили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, один над акваторией Черного моря, сообщило... РИА Новости, 02.11.2025
Силы ПВО за 3 часа сбили 15 украинских БПЛА