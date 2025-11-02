В личной библиотеке Путина хранится фрагмент подбитого танка Leopard

В библиотеке хранятся более десяти тысяч книг, а также шевроны и другие подарки, которые российскому президенту передают бойцы. В том числе там находится знамя 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которое Путин брал на "Прямую линию" в прошлом году.