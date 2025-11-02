Рейтинг@Mail.ru
В личной библиотеке Путина хранится фрагмент подбитого танка Leopard
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:41 02.11.2025 (обновлено: 15:35 02.11.2025)
В личной библиотеке Путина хранится фрагмент подбитого танка Leopard
В личной библиотеке Путина хранится фрагмент подбитого танка Leopard - РИА Новости, 02.11.2025
В личной библиотеке Путина хранится фрагмент подбитого танка Leopard
Фрагмент поврежденного в зоне спецоперации танка Leopard хранится в личной библиотеке Владимира Путина в Кремле. РИА Новости, 02.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
владимир путин
россия, запорожская область, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Владимир Путин
В личной библиотеке Путина хранится фрагмент подбитого танка Leopard

В личной библиотеке Путина хранится фрагмент подбитого в зоне СВО танка Leopard

П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 ноя — РИА Новости. Фрагмент поврежденного в зоне спецоперации танка Leopard хранится в личной библиотеке Владимира Путина в Кремле.
На нем написано: "Верховному главнокомандующему кусок фашистского танка Leopard, подбитого нами в зоне СВО. Личный состав 58-й армии. Запорожская область 2023 год". Кадры опубликовали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
В библиотеке хранятся более десяти тысяч книг, а также шевроны и другие подарки, которые российскому президенту передают бойцы. В том числе там находится знамя 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которое Путин брал на "Прямую линию" в прошлом году.
Российские военные регулярно уничтожают немецкие танки и другую западную технику на разных направлениях СВО.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Путин лично помог организовать совместное фото с бойцами СВО
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьВладимир Путин
 
 
