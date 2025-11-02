Рейтинг@Mail.ru
Путин лично помог организовать совместное фото с бойцами СВО - РИА Новости, 02.11.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/putin-2052499328.html
Путин лично помог организовать совместное фото с бойцами СВО
Путин лично помог организовать совместное фото с бойцами СВО - РИА Новости, 02.11.2025
Путин лично помог организовать совместное фото с бойцами СВО
Президент РФ Владимир Путин на встрече с ранеными бойцами СВО в московском госпитале лично помог организовать совместное фото. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T14:11:00+03:00
2025-11-02T14:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
москва
владимир путин
дмитрий песков
россия
москва
россия, москва, владимир путин, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин лично помог организовать совместное фото с бойцами СВО

Путин на встрече с ранеными бойцами СВО помог организовать совместное фото

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка
П-КАМЧАТСКИЙ, 2 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с ранеными бойцами СВО в московском госпитале лично помог организовать совместное фото.
Путин в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка в Москве. Глава государства встретился с участниками СВО, которые проходят лечение в госпитале.
"На ту сторону. Не спеши, не спеши… Вот сюда проходите", - подсказывал Путин бойцам перед совместной фотографией в палате госпиталя. Соответствующие кадры показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков успокоил, что все попадут в кадр.
"Там специальная линза (в камере - ред.), она всех берет. Ребята, на президентском сайте эта фотография будет, оттуда в любой момент сможете скачать", – сказал Песков.
Путин назвал подвиги бойцов СВО сюжетом для блокбастера
29 октября, 16:14
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
