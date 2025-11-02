https://ria.ru/20251102/putin-2052499328.html
Путин лично помог организовать совместное фото с бойцами СВО
Путин лично помог организовать совместное фото с бойцами СВО - РИА Новости, 02.11.2025
Путин лично помог организовать совместное фото с бойцами СВО
Президент РФ Владимир Путин на встрече с ранеными бойцами СВО в московском госпитале лично помог организовать совместное фото. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T14:11:00+03:00
2025-11-02T14:11:00+03:00
2025-11-02T14:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
москва
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051532248_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_7f6c1ca9f3c5f225f5f895acf6831b2e.jpg
https://ria.ru/20251029/putin-2051546175.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051532248_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_2892d076d8dce109ba30483e13b21d96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, владимир путин, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин лично помог организовать совместное фото с бойцами СВО
Путин на встрече с ранеными бойцами СВО помог организовать совместное фото
П-КАМЧАТСКИЙ, 2 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с ранеными бойцами СВО в московском госпитале лично помог организовать совместное фото.
Путин
в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка в Москве
. Глава государства встретился с участниками СВО, которые проходят лечение в госпитале.
"На ту сторону. Не спеши, не спеши… Вот сюда проходите", - подсказывал Путин бойцам перед совместной фотографией в палате госпиталя. Соответствующие кадры показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
успокоил, что все попадут в кадр.
"Там специальная линза (в камере - ред.), она всех берет. Ребята, на президентском сайте эта фотография будет, оттуда в любой момент сможете скачать", – сказал Песков.