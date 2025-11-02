Путин лично помог организовать совместное фото с бойцами СВО

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка

П-КАМЧАТСКИЙ, 2 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с ранеными бойцами СВО в московском госпитале лично помог организовать совместное фото.

Путин в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка в Москве . Глава государства встретился с участниками СВО, которые проходят лечение в госпитале.

"На ту сторону. Не спеши, не спеши… Вот сюда проходите", - подсказывал Путин бойцам перед совместной фотографией в палате госпиталя. Соответствующие кадры показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков успокоил, что все попадут в кадр.