Путин посетит один из российских регионов на следующей неделе
13:47 02.11.2025 (обновлено: 14:10 02.11.2025)
Путин посетит один из российских регионов на следующей неделе
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе посетит один из российских регионов, а также примет участие в церемонии вручения верительных грамот.
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе посетит один из российских регионов, а также примет участие в церемонии вручения верительных грамот.
В праздничные дни глава государства вручит госнаграды за вклад в укрепление и единство российской нации, сообщил тележурналист "России 1" Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Кроме того, в графике президента запланировано заседание совета по межнациональным отношениям.
День народного единства празднуется в России 4 ноября. Трехдневные выходные в связи с праздником продлятся со 2 по 4 ноября.
