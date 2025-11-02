https://ria.ru/20251102/putin--2052497762.html
Путин посетит один из российских регионов на следующей неделе
Путин посетит один из российских регионов на следующей неделе - РИА Новости, 02.11.2025
Путин посетит один из российских регионов на следующей неделе
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе посетит один из российских регионов, а также примет участие в церемонии вручения верительных грамот. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T13:47:00+03:00
2025-11-02T13:47:00+03:00
2025-11-02T14:10:00+03:00
россия
владимир путин
павел зарубин
политика
россия
Новости
ru-RU
