Пушков прокомментировал оправдание Мачадо агрессии США против Венесуэлы - РИА Новости, 02.11.2025
16:45 02.11.2025
Пушков прокомментировал оправдание Мачадо агрессии США против Венесуэлы
Пушков прокомментировал оправдание Мачадо агрессии США против Венесуэлы

Пушков: оправдание Мачадо агрессии США говорит о политизированности премии мира

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Поддержка агрессии США в отношении Венесуэлы со стороны лауреата Нобелевской премии мира Корины Мачадо - еще одно подтверждение того, что премию дают не за вклад в дело мира, а за продвижение интересов Запада, заявил сенатор Алексей Пушков.
"Поддержка вторжения США в Венесуэлу со стороны последнего лауреата Нобелевской премии за мир - венесуэльской оппозиционерки Корины Мачадо, - еще одно весомое подтверждение того, что Нобелевскую премию дают не за вклад в дело мира, а за продвижение интересов Запада, и прежде всего за либеральную политическую ориентацию", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Россия поддержала Венесуэлу в деле защиты суверенитета
1 ноября, 22:08
По его словам, классический пример в этом плане - вручение премии за 2009 год президенту США Бараку Обаме. "Тогда полмира недоумевало - за какие заслуги?! Даже (экс-президент Польши) Лех Валенса в насквозь проамериканской Польше возмутился: "Премия Обаме? За что?! Он ведь еще ничего не успел сделать!" - отметил сенатор.
В итоге наградой Обаму "поощрили" на войну в Ливии, участие США в необъявленной войне против Сирии и продолжение бесконечной войны в Афганистане, заключил парламентарий.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Мадуро обвинил США в попытке захватить природные богатства Венесуэлы
1 ноября, 02:57
 
В мире, США, Венесуэла, Польша, Алексей Пушков, Барак Обама, Лех Валенса
 
 
