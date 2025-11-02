Пушков прокомментировал оправдание Мачадо агрессии США против Венесуэлы

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Поддержка агрессии США в отношении Венесуэлы со стороны лауреата Нобелевской премии мира Корины Мачадо - еще одно подтверждение того, что премию дают не за вклад в дело мира, а за продвижение интересов Запада, заявил сенатор Алексей Пушков.