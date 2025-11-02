https://ria.ru/20251102/pushilin-2052547339.html
Пушилин заявил о сообщениях о сдаче в плен военных ВСУ в Красноармейске
Пушилин заявил о сообщениях о сдаче в плен военных ВСУ в Красноармейске
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что, по его информации, приказа о выходе из Красноармейска для ВСУ со стороны их командования не поступало, при этом есть первые РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T21:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
