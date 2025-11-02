Рейтинг@Mail.ru
Пушилин заявил о сообщениях о сдаче в плен военных ВСУ в Красноармейске - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:40 02.11.2025 (обновлено: 21:43 02.11.2025)
https://ria.ru/20251102/pushilin-2052547339.html
Пушилин заявил о сообщениях о сдаче в плен военных ВСУ в Красноармейске
Пушилин заявил о сообщениях о сдаче в плен военных ВСУ в Красноармейске - РИА Новости, 02.11.2025
Пушилин заявил о сообщениях о сдаче в плен военных ВСУ в Красноармейске
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что, по его информации, приказа о выходе из Красноармейска для ВСУ со стороны их командования не поступало, при этом есть первые РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T21:40:00+03:00
2025-11-02T21:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023588644_0:133:3153:1907_1920x0_80_0_0_f1dfdb13b3633c26a83fb8b6381d7c62.jpg
https://ria.ru/20251102/voennye-2052493638.html
красноармейск
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023588644_422:0:3153:2048_1920x0_80_0_0_21beb3328a7ee21a53400377d2f5fa93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноармейск, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пушилин заявил о сообщениях о сдаче в плен военных ВСУ в Красноармейске

Пушилин заявил о первых сообщениях о сдаче в плен военных ВСУ в Красноармейске

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что, по его информации, приказа о выходе из Красноармейска для ВСУ со стороны их командования не поступало, при этом есть первые сообщения о сдаче в плен противника.
"Противник (в Красноармейске - ред.) сейчас концентрируется, судя по всему, уже не на удержании каких-то позиций, а в большей степени на том, чтобы деблокироваться и иметь возможность выйти из окружения. Насколько есть информация, приказа пока еще такого о выходе не поступало. Но, тем не менее, мы видим уже, первые сообщения по крайней мере поступают, о сдачи в плен (противника - ред.)", - рассказал Пушилин, соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.
В субботу Минобороны РФ сообщило о том, что украинские военные, окруженные в Красноармейске в ДНР, начали сдаваться в плен. Российское ведомство опубликовало признания двух украинских военнослужащих, в которых они рассказали о тяжёлых условиях в окружении, безразличии украинского командования и причинах, по которым решили сдаться.
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
ВС России пресекли прорыв штурмового полка ВСУ в районе Красноармейска
Вчера, 12:48
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала