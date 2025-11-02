https://ria.ru/20251102/pushilin-2052546093.html
Пушилин рассказал о ситуации в районе Димитрова в ДНР
Пушилин рассказал о ситуации в районе Димитрова в ДНР - РИА Новости, 02.11.2025
Пушилин рассказал о ситуации в районе Димитрова в ДНР
Ситуация для ВСУ в районе города Димитрова на красноармейском направлении в ДНР - критическая, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 02.11.2025
Пушилин рассказал о ситуации в районе Димитрова в ДНР
