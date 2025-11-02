Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о ситуации в районе Димитрова в ДНР - РИА Новости, 02.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
21:20 02.11.2025
Пушилин рассказал о ситуации в районе Димитрова в ДНР
Пушилин рассказал о ситуации в районе Димитрова в ДНР
Ситуация для ВСУ в районе города Димитрова на красноармейском направлении в ДНР - критическая, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 02.11.2025
Пушилин рассказал о ситуации в районе Димитрова в ДНР

Пушилин: ситуация в районе Димитрова в ДНР стала критической для ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
© РИА Новости / Сергей Аверин
Денис Пушилин. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Ситуация для ВСУ в районе города Димитрова на красноармейском направлении в ДНР - критическая, заявил глава республики Денис Пушилин.
В воскресенье Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии РФ продолжили сжимать кольцо окружения группировки противника с востока, расширили зону контроля в северной, восточной, юго-восточной частях населенного пункта Димитров ДНР и освободили 26 зданий.
"В районе Димитрова, там также ситуация для противника уже не приближается к критической, а она критическая", - сказал Пушилин, соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.
Также, сообщил он, достаточно ожесточенные боестолкновения происходят в районе добропольского выступа.
Уничтожение огневых позиций и военнослужащих ВСУ в восточной части Димитрова - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Минобороны показало кадры уничтожения позиций ВСУ в Димитрове
Специальная военная операция на УкраинеДимитровДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
