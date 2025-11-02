Рейтинг@Mail.ru
ВС России продвигаются в районе Северска, заявил Пушилин - РИА Новости, 02.11.2025
21:12 02.11.2025
ВС России продвигаются в районе Северска, заявил Пушилин
Вооруженные силы РФ продвигаются в районе Северска, также есть успехи в районе населенного пункта Звановка, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
безопасность
северск
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
северск
россия
донецкая народная республика
безопасность, северск, россия, донецкая народная республика, денис пушилин
Безопасность, Северск, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
ВС России продвигаются в районе Северска, заявил Пушилин

Пушилин: ВС РФ продвигаются в районе Северска, есть успехи в Звановке

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Денис Пушилин. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы РФ продвигаются в районе Северска, также есть успехи в районе населенного пункта Звановка, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"В районе Северска мы видим также продвижение наших подразделений, и населенный пункт Звановка тоже попадает сейчас в активные сводки, потому что там тоже наши подразделения имеют определенные успехи. Этот вопрос важный для перерезания оставшихся направлений логистики (противника - ред.)", - рассказал Пушилин, соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.11.2025
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала