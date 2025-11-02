https://ria.ru/20251102/pushilin-2052545613.html
ВС России продвигаются в районе Северска, заявил Пушилин
ВС России продвигаются в районе Северска, заявил Пушилин - РИА Новости, 02.11.2025
ВС России продвигаются в районе Северска, заявил Пушилин
Вооруженные силы РФ продвигаются в районе Северска, также есть успехи в районе населенного пункта Звановка, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T21:12:00+03:00
2025-11-02T21:12:00+03:00
2025-11-02T21:12:00+03:00
безопасность
северск
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023589248_0:0:3175:1785_1920x0_80_0_0_8f13870521092e250e06deaccd3e5fe9.jpg
https://ria.ru/20251102/spetsoperatsiya-2052529081.html
северск
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023589248_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_79342fca1ea66eaf7794e1445f26810a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, северск, россия, донецкая народная республика, денис пушилин
Безопасность, Северск, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
ВС России продвигаются в районе Северска, заявил Пушилин
Пушилин: ВС РФ продвигаются в районе Северска, есть успехи в Звановке