Пушилин сообщил об ожесточенных боях в Ямполе
Ожесточенные боестолкновения продолжаются в Ямполе в ДНР, украинские войска продолжают перекидывать туда резервы, заявил глава республики Денис Пушилин РИА Новости, 02.11.2025
Пушилин сообщил об ожесточенных боях в Ямполе
