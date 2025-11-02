Рейтинг@Mail.ru
Пушилин сообщил об ожесточенных боях в Ямполе
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:52 02.11.2025
Пушилин сообщил об ожесточенных боях в Ямполе
Пушилин сообщил об ожесточенных боях в Ямполе
Ожесточенные боестолкновения продолжаются в Ямполе в ДНР, украинские войска продолжают перекидывать туда резервы, заявил глава республики Денис Пушилин РИА Новости, 02.11.2025
Денис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Денис Пушилин. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Ожесточенные боестолкновения продолжаются в Ямполе в ДНР, украинские войска продолжают перекидывать туда резервы, заявил глава республики Денис Пушилин
Ямполе также продолжаются ожесточенные боестолкновения. Противник по-прежнему туда перекидывает резервы: вцепился зубами, можно сказать, в данный населенный пункт. Но это, уверен, не помешает нашим подразделениям выполнить свою работу и освободить населенный пункт", - сказал Пушилин, соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.
Начальник Генштаба Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировкой Центр - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Герасимов отметил успехи группировки "Центр" в освобождении ДНР
Специальная военная операция на УкраинеЯмпольДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
Заголовок открываемого материала