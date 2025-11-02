https://ria.ru/20251102/pushilin-2052542384.html
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в Константиновке
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в Константиновке - РИА Новости, 02.11.2025
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в Константиновке
Российские войска ведут бои в городской черте Константиновки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T20:18:00+03:00
2025-11-02T20:18:00+03:00
2025-11-02T23:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
денис пушилин
константиновка
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044772360_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_90fade1589c81f2c3a9bab75dd68ac92.jpg
https://ria.ru/20251028/kiev-2051057048.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
донецкая народная республика
денис пушилин, константиновка, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Константиновка, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российские войска ведут бои в городской черте Константиновки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«
"Константиновское направление: бой идет также уже на окраине Константиновки, в городской черте. И все больше наши подразделения имеют возможность уже подходить для того, чтобы начать полноценно выдавливание противника и перемалывание в самой Константиновке", — сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале
.
Город находится на подконтрольной Киеву части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. ВС России освободили оба этих населенных пункта в 2025 году.
Кроме того, ожесточенные столкновения продолжились в Ямполе, украинские войска перекинули туда резервы.
«
"Но это, уверен, не помешает нашим подразделениям выполнить свою работу и освободить населенный пункт", — отметил Пушилин.
Глава ДНР также рассказал о продвижении российской армии в районе Северска и населенного пункта Звановка.
ВС России в последние недели добились значительных успехов в освобождении территории ДНР. Войска "Центра" блокировали крупную группировку ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. В субботу Минобороны сообщило, что окруженные в Красноармейске украинские военные начали сдаваться в плен.
В конце октября президент Владимир Путин заявил, что российские бойцы идут вперед на всех участках в зоне СВО и действуют активно. Ситуация в целом складывается благоприятно, подчеркнул он.