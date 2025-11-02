МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российские войска ведут бои в городской черте Константиновки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

« "Константиновское направление: бой идет также уже на окраине Константиновки, в городской черте. И все больше наши подразделения имеют возможность уже подходить для того, чтобы начать полноценно выдавливание противника и перемалывание в самой Константиновке", — сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале

Город находится на подконтрольной Киеву части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. ВС России освободили оба этих населенных пункта в 2025 году.

Кроме того, ожесточенные столкновения продолжились в Ямполе, украинские войска перекинули туда резервы.

« "Но это, уверен, не помешает нашим подразделениям выполнить свою работу и освободить населенный пункт", — отметил Пушилин.

Глава ДНР также рассказал о продвижении российской армии в районе Северска и населенного пункта Звановка.

ВС России в последние недели добились значительных успехов в освобождении территории ДНР. Войска "Центра" блокировали крупную группировку ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. В субботу Минобороны сообщило, что окруженные в Красноармейске украинские военные начали сдаваться в плен.