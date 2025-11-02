Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в Константиновке - РИА Новости, 02.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:18 02.11.2025 (обновлено: 23:33 02.11.2025)
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в Константиновке
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в Константиновке
Российские войска ведут бои в городской черте Константиновки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 02.11.2025
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в Константиновке

Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российские войска ведут бои в городской черте Константиновки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Константиновское направление: бой идет также уже на окраине Константиновки, в городской черте. И все больше наши подразделения имеют возможность уже подходить для того, чтобы начать полноценно выдавливание противника и перемалывание в самой Константиновке", — сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
Город находится на подконтрольной Киеву части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. ВС России освободили оба этих населенных пункта в 2025 году.

Кроме того, ожесточенные столкновения продолжились в Ямполе, украинские войска перекинули туда резервы.
"Но это, уверен, не помешает нашим подразделениям выполнить свою работу и освободить населенный пункт", — отметил Пушилин.
Глава ДНР также рассказал о продвижении российской армии в районе Северска и населенного пункта Звановка.
ВС России в последние недели добились значительных успехов в освобождении территории ДНР. Войска "Центра" блокировали крупную группировку ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. В субботу Минобороны сообщило, что окруженные в Красноармейске украинские военные начали сдаваться в плен.
В конце октября президент Владимир Путин заявил, что российские бойцы идут вперед на всех участках в зоне СВО и действуют активно. Ситуация в целом складывается благоприятно, подчеркнул он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
