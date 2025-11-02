Институт Пушкина начал программу продвижения русского языка в Колумбии

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Масштабная программа по продвижению русского языка и расширению его преподавания началась в Колумбии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Института русского языка имени Пушкина.

"В Боготе открыты курсы русского языка и просветительские программы для студентов, преподавателей и всех желающих. Впервые в истории в Колумбии проводится месяц русского языка. Участниками занятий стали более 250 колумбийских студентов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что программу реализует Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина при поддержке Минобрнауки России и содействии МИД России и посольства России в Колумбии. В этом году подписаны соглашения о сотрудничестве между Институтом Пушкина и колумбийскими организациями в сфере образования и культуры.

"Русская литература и культура вызывают неподдельный интерес среди граждан Колумбии. Сейчас мы договорились системно взаимодействовать с колумбийскими коллегами", - отметил ректор института Пушкина Никита Гусев.