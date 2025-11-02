Рейтинг@Mail.ru
Институт Пушкина начал программу продвижения русского языка в Колумбии
02.11.2025
Институт Пушкина начал программу продвижения русского языка в Колумбии
Институт Пушкина начал программу продвижения русского языка в Колумбии
Масштабная программа по продвижению русского языка и расширению его преподавания началась в Колумбии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Института русского... РИА Новости, 02.11.2025
в мире
колумбия
россия
богота
институт русского языка имени пушкина
колумбия
россия
богота
в мире, колумбия, россия, богота, институт русского языка имени пушкина
В мире, Колумбия, Россия, Богота, Институт русского языка имени Пушкина
Институт Пушкина начал программу продвижения русского языка в Колумбии

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Масштабная программа по продвижению русского языка и расширению его преподавания началась в Колумбии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Института русского языка имени Пушкина.
Боготе открыты курсы русского языка и просветительские программы для студентов, преподавателей и всех желающих. Впервые в истории в Колумбии проводится месяц русского языка. Участниками занятий стали более 250 колумбийских студентов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что программу реализует Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина при поддержке Минобрнауки России и содействии МИД России и посольства России в Колумбии. В этом году подписаны соглашения о сотрудничестве между Институтом Пушкина и колумбийскими организациями в сфере образования и культуры.
"Русская литература и культура вызывают неподдельный интерес среди граждан Колумбии. Сейчас мы договорились системно взаимодействовать с колумбийскими коллегами", - отметил ректор института Пушкина Никита Гусев.
Он добавил, что комплексная работа с привлечением российских преподавателей-русистов позволит расширить возможности колумбийцев по изучению русского языка и дальнейшему получению российского образования.
В миреКолумбияРоссияБоготаИнститут русского языка имени Пушкина
 
 
