03:24 02.11.2025
Прилепин отправится в зону СВО не ранее середины ноября
Писатель Захар Прилепин отправится в зону специальной военной операции (СВО) не ранее середины ноября, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. РИА Новости, 02.11.2025
россия, донбасс, донецкая народная республика, захар прилепин, владимир путин
Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Захар Прилепин, Владимир Путин
Захар Прилепин
Захар Прилепин. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин отправится в зону специальной военной операции (СВО) не ранее середины ноября, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.
"Еще две недели точно нет", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, когда Прилепин отправится в зону СВО.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Прилепин готовится снова отправиться на фронт по контракту с Минобороны России. Сам писатель в беседе с РИА Новости отметил, что это решение продиктовано его собственной ответственностью.
С декабря 2015 года Прилепин находился в Донбассе, работал советником тогдашнего главы Донецкой Народной Республики (ДНР). В январе 2023 года он подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии и отправился в зону спецоперации российской армии в Донбассе. В мае 2023 года в Нижегородской области взорвался автомобиль, в котором находился Прилепин. Он получил ранения, но выжил. В июне того же года президент России Владимир Путин наградил Прилепина орденом Мужества.
Захар Прилепин: Иногда надо прекращать писать - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Захар Прилепин объявил о паузе своей литературной деятельности
21 октября, 14:38
 
РоссияДонбассДонецкая Народная РеспубликаЗахар ПрилепинВладимир Путин
 
 
