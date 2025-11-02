Прилепин отправится в зону СВО не ранее середины ноября

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин отправится в зону специальной военной операции (СВО) не ранее середины ноября, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что Прилепин готовится снова отправиться на фронт по контракту с Минобороны России. Сам писатель в беседе с РИА Новости отметил, что это решение продиктовано его собственной ответственностью.