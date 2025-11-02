Рейтинг@Mail.ru
Президенты Нигерии и США обсудят на встрече защиту христиан от террористов - РИА Новости, 02.11.2025
14:35 02.11.2025
Президенты Нигерии и США обсудят на встрече защиту христиан от террористов
Президенты Нигерии и США обсудят на встрече защиту христиан от террористов

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Президент Нигерии Бола Тинубу и президент США Дональд Трамп могут встретиться на следующей неделе в Белом Доме либо на нигерийской территории, чтобы обсудить ситуацию вокруг защиты христиан от нападений террористов, сообщил помощник нигерийского президента Дэниэл Бвала в сети X.
"Что же касается разногласий по поводу того, кто является целью террористов – христиане ли, либо представители всех конфессий и атеисты, все эти разногласия, если они существуют, будут обсуждаться и разрешаться двумя лидерами во время их встречи в ближайшие дни, которая состоится либо в резиденции нигерийского правительства, либо в Белом доме", - написал Бвала.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Трамп поручил готовить атаку на Нигерию
00:05
Он добавил, что лидеры обеих стран заинтересованы в борьбе с терроризмом, и поблагодарил США за поддержку.
"Президент Трамп сильно помог Нигерии, разрешив продажу оружия нашей стране, и президент Тинубу должным образом воспользовался этой возможностью. Мы добились значительных результатов в борьбе с терроризмом и готовы их продемонстрировать", - подчеркнул Бвала.
Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что ведомство после приказа Трампа готовится к действиям против исламских террористов на территории Нигерии. Это заявление прозвучало в отсутствие официального запроса о помощи со стороны нигерийских властей.
Накануне Трамп обозначил Нигерию в качестве "страны, вызывающей особую озабоченность" в связи с предполагаемым геноцидом в отношении нигерийцев-христиан со стороны исламистов, которым правительство Нигерии якобы не может ничего противопоставить.
Ранее американский сенатор Тед Круз на своей странице в соцсети Х обвинил правительство Нигерии в потворствовании убийствам христиан, заявив, что с 2009 года исламистские группировки в Нигерии убили 50 тысяч последователей христианства. Нигерия впоследствии создала комиссию по расследованию возможного геноцида христианского населения в некоторых частях страны после соответствующих заявлений в США.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Хегсет заявил, что Пентагон готовится к действиям против Нигерии
01:50
 
В миреНигерияСШАДональд ТрампПит ХегсетТед Круз (сенатор от штата Техас)Министерство обороны США
 
 
