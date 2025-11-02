https://ria.ru/20251102/prezidenty-2052500802.html
Президенты Нигерии и США обсудят на встрече защиту христиан от террористов
Президенты Нигерии и США обсудят на встрече защиту христиан от террористов - РИА Новости, 02.11.2025
Президенты Нигерии и США обсудят на встрече защиту христиан от террористов
Президент Нигерии Бола Тинубу и президент США Дональд Трамп могут встретиться на следующей неделе в Белом Доме либо на нигерийской территории, чтобы обсудить... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T14:35:00+03:00
2025-11-02T14:35:00+03:00
2025-11-02T14:35:00+03:00
в мире
нигерия
сша
дональд трамп
пит хегсет
тед круз (сенатор от штата техас)
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e40cb8c0ec57bcfe021c87dd5bbceaa9.jpg
https://ria.ru/20251102/tramp-2052447541.html
https://ria.ru/20251102/khegset-2052452803.html
нигерия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e387494c320cc207443f7090306b10c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигерия, сша, дональд трамп, пит хегсет, тед круз (сенатор от штата техас), министерство обороны сша
В мире, Нигерия, США, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Тед Круз (сенатор от штата Техас), Министерство обороны США
Президенты Нигерии и США обсудят на встрече защиту христиан от террористов
Трамп и Тинубу могут встретиться в Белом доме для обсуждения защиты христиан
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости.
Президент Нигерии Бола Тинубу и президент США Дональд Трамп могут встретиться на следующей неделе в Белом Доме либо на нигерийской территории, чтобы обсудить ситуацию вокруг защиты христиан от нападений террористов, сообщил помощник нигерийского президента Дэниэл Бвала в сети X
.
"Что же касается разногласий по поводу того, кто является целью террористов – христиане ли, либо представители всех конфессий и атеисты, все эти разногласия, если они существуют, будут обсуждаться и разрешаться двумя лидерами во время их встречи в ближайшие дни, которая состоится либо в резиденции нигерийского правительства, либо в Белом доме", - написал Бвала.
Он добавил, что лидеры обеих стран заинтересованы в борьбе с терроризмом, и поблагодарил США
за поддержку.
"Президент Трамп
сильно помог Нигерии
, разрешив продажу оружия нашей стране, и президент Тинубу должным образом воспользовался этой возможностью. Мы добились значительных результатов в борьбе с терроризмом и готовы их продемонстрировать", - подчеркнул Бвала.
Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет
заявил, что ведомство после приказа Трампа готовится к действиям против исламских террористов на территории Нигерии. Это заявление прозвучало в отсутствие официального запроса о помощи со стороны нигерийских властей.
Накануне Трамп обозначил Нигерию в качестве "страны, вызывающей особую озабоченность" в связи с предполагаемым геноцидом в отношении нигерийцев-христиан со стороны исламистов, которым правительство Нигерии якобы не может ничего противопоставить.
Ранее американский сенатор Тед Круз
на своей странице в соцсети Х обвинил правительство Нигерии в потворствовании убийствам христиан, заявив, что с 2009 года исламистские группировки в Нигерии убили 50 тысяч последователей христианства. Нигерия впоследствии создала комиссию по расследованию возможного геноцида христианского населения в некоторых частях страны после соответствующих заявлений в США.