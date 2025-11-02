"Кто сошел с ума?" В польском сейме разгорелся скандал из-за Украины

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Польские власти заставляют своих граждан выплачивать проценты по долгам Украины, заявил в соцсети X лидер коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация", депутат сейма Гжегож Плачек.
"Получается, что, учитывая стремительно растущий дефицит бюджета и государственный долг, мы, польские налогоплательщики, будем годами вносить свой вклад в погашение украинского долга? У нас что, кто-то сошел с ума? Это явно антипольская риторика!", — написал он.
"Заявки на 2026 и 2027 годы еще не поданы, но министерство финансов уже знает, что мы будем выплачивать проценты, хотя в Киеве пока никто даже не обращался за помощью!" — возмутился парламентарий.
Как пишет журнал, к концу 2025 года суммарный объем оборонных бюджетов Украины и иностранной помощи достигнет примерно 360 миллиардов долларов. Еще четыре года ведения военных действий обойдутся Киеву в 390 миллиардов долларов.
Однако страны Европы пока что не могут преодолеть разногласия в отношении использования замороженных активов России для помощи Украине. В статье также говорится, что, даже если ЕС конфискует активы, этих средств все равно не хватит на покрытие необходимых 390 миллиардов долларов. В такой ситуации европейским странам стоит рассмотреть возможность совместного займа.