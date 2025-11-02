Рейтинг@Mail.ru
"Кто сошел с ума?" В польском сейме разгорелся скандал из-за Украины - РИА Новости, 02.11.2025
07:15 02.11.2025
"Кто сошел с ума?" В польском сейме разгорелся скандал из-за Украины
"Кто сошел с ума?" В польском сейме разгорелся скандал из-за Украины - РИА Новости, 02.11.2025
"Кто сошел с ума?" В польском сейме разгорелся скандал из-за Украины
Польские власти заставляют своих граждан выплачивать проценты по долгам Украины, заявил в соцсети X лидер коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация", РИА Новости, 02.11.2025
"Кто сошел с ума?" В польском сейме разгорелся скандал из-за Украины

Депутат Плачек: поляков заставляют выплачивать миллионные долги украинцев

© Фото : соцсетиУчастники марша партии "Право и справедливость" (PiS) в Варшаве, Польша. 12 апреля 2025 года
Участники марша партии Право и справедливость (PiS) в Варшаве, Польша. 12 апреля 2025 года - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© Фото : соцсети
Участники марша партии "Право и справедливость" (PiS) в Варшаве, Польша. 12 апреля 2025 года. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Польские власти заставляют своих граждан выплачивать проценты по долгам Украины, заявил в соцсети X лидер коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация", депутат сейма Гжегож Плачек.
"Получается, что, учитывая стремительно растущий дефицит бюджета и государственный долг, мы, польские налогоплательщики, будем годами вносить свой вклад в погашение украинского долга? У нас что, кто-то сошел с ума? Это явно антипольская риторика!", — написал он.
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
"Начнут линчевать". В Польше набросились на украинцев
31 октября, 16:54
Парламентарий сослался на данные минфина Польши, согласно которым Варшава планирует выплатить в этом году украинским кредиторам проценты на общую сумму более 110 миллионов злотых (почти 30 миллионов долларов — Прим. Ред.) и аналогичные суммы в следующие два года.
Депутат отметил, что кредитное соглашение между Украиной и Европкомиссией обуславливает погашение Польшей процентов по украинскому кредиту при условии ежегодной подачи Украиной заявки в Брюссель.
"Заявки на 2026 и 2027 годы еще не поданы, но министерство финансов уже знает, что мы будем выплачивать проценты, хотя в Киеве пока никто даже не обращался за помощью!" — возмутился парламентарий.
Флаги Польши и Европейского союза в здании парламента в Варшаве - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Польша сохранит запрет на ввоз зерна с Украины
29 октября, 20:26
В пятницу британский журнал Economist сообщил, что у Украины в феврале 2026 года могут закончиться деньги на войну, поскольку два из трех источников — США и кредиты — иссякают, а Европа не может договориться между собой.
Как пишет журнал, к концу 2025 года суммарный объем оборонных бюджетов Украины и иностранной помощи достигнет примерно 360 миллиардов долларов. Еще четыре года ведения военных действий обойдутся Киеву в 390 миллиардов долларов.
Однако страны Европы пока что не могут преодолеть разногласия в отношении использования замороженных активов России для помощи Украине. В статье также говорится, что, даже если ЕС конфискует активы, этих средств все равно не хватит на покрытие необходимых 390 миллиардов долларов. В такой ситуации европейским странам стоит рассмотреть возможность совместного займа.
Премьер-министр Польши Дональд Туск и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
"Украина — просто ширма". Европу раздирает скандал из-за признаний Польши
23 октября, 08:00
 
