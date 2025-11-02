https://ria.ru/20251102/pogoda-2052479277.html
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Дождливая погода ждет москвичей в начале следующей недели, к концу недели ожидается теплая и сухая погода, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В понедельник "скользнет" теплый атмосферный фронт, сопровождаемый натеканием многоярусной облачности, днем брызнет небольшой дождь. Под утро плюс два - плюс пять, в светлое время суток плюс шесть - плюс девять", - сказал Тишковец
Синоптик отметил, что во вторник, 4 ноября, в День народного единства, в течение суток столбики термометров будут колебаться от плюс шести до плюс девяти градусов. Ночью, в теплом секторе циклона - временами дождь, днем – при прохождении холодного атмосферного фронта - кратковременный ливень.
"В ночь на среду, благодаря слабовыраженному промежуточному гребню антициклона, немного распогодится, туман, на термометрах плюс три - плюс шесть, днем – в теплом секторе циклона - облачно, осадки маловероятны, плюс 7 - плюс 10", - рассказал Тишковец.
Он уточнил, что в четверг в ночные часы будет пасмурно, морось, температура воздуха плюс пять - плюс восемь. С наступлением рассвета усилится погожее влияние антициклона с запада, и потеплеет до плюс восемь - плюс 11.
"В пятницу, 7 ноября, очаг высокого атмосферного давления обеспечит москвичей относительно солнечной, сухой и очень теплой погодой. В сумерках плюс три - плюс шесть, днем плюс восемь - плюс 11. В следующие выходные жителей столицы ждет такая же не по сезону тёплая и сухая погода", - добавил синоптик.