Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 02.11.2025
09:53 02.11.2025
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 02.11.2025
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Дождливая погода ждет москвичей в начале следующей недели, к концу недели ожидается теплая и сухая погода, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 02.11.2025
2025
евгений тишковет, общество
Евгений Тишковец, Общество
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Дождливая погода ждет москвичей в начале следующей недели

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Девушка во время дождя на одной из улиц в Москве
Девушка во время дождя на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Девушка во время дождя на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Дождливая погода ждет москвичей в начале следующей недели, к концу недели ожидается теплая и сухая погода, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В понедельник "скользнет" теплый атмосферный фронт, сопровождаемый натеканием многоярусной облачности, днем брызнет небольшой дождь. Под утро плюс два - плюс пять, в светлое время суток плюс шесть - плюс девять", - сказал Тишковец.
Красная площадь - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Погода в России переходит в зимний режим, заявил Вильфанд
15 октября, 03:24
Синоптик отметил, что во вторник, 4 ноября, в День народного единства, в течение суток столбики термометров будут колебаться от плюс шести до плюс девяти градусов. Ночью, в теплом секторе циклона - временами дождь, днем – при прохождении холодного атмосферного фронта - кратковременный ливень.
"В ночь на среду, благодаря слабовыраженному промежуточному гребню антициклона, немного распогодится, туман, на термометрах плюс три - плюс шесть, днем – в теплом секторе циклона - облачно, осадки маловероятны, плюс 7 - плюс 10", - рассказал Тишковец.
Он уточнил, что в четверг в ночные часы будет пасмурно, морось, температура воздуха плюс пять - плюс восемь. С наступлением рассвета усилится погожее влияние антициклона с запада, и потеплеет до плюс восемь - плюс 11.
"В пятницу, 7 ноября, очаг высокого атмосферного давления обеспечит москвичей относительно солнечной, сухой и очень теплой погодой. В сумерках плюс три - плюс шесть, днем плюс восемь - плюс 11. В следующие выходные жителей столицы ждет такая же не по сезону тёплая и сухая погода", - добавил синоптик.
Деревья в парке - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Ученый пояснил, почему нельзя точно предсказать погоду дальше двух недель
10 октября, 16:44
 
Евгений ТишковецОбщество
 
 
