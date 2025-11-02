Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности по делу о вилле в Стамбуле - РИА Новости, 02.11.2025
13:03 02.11.2025 (обновлено: 13:13 02.11.2025)
Появились подробности по делу о вилле в Стамбуле
Появились подробности по делу о вилле в Стамбуле
Арендаторы виллы на берегу Босфора, вокруг статуса которой продолжается судебный процесс, пока не получали требований покинуть ее, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T13:03:00+03:00
2025-11-02T13:13:00+03:00
в мире
босфор
стамбул
россия
босфор
стамбул
россия
Вилла "Тарабья" в Стамбуле, вокруг статуса которой идет судебный процесс
Так выглядит вилла "Тарабья" в Стамбуле, стоимостью около $17 млн, за право обладания которой судятся наследники дипломата царской России Николая Свечина, а также власти России и Турции. Вчера газета Sabah сообщила, что суд встал на сторону потомков Свечникова, однако посольство России потребовало от издания публикации опровержений.
в мире, босфор, стамбул, россия
В мире, Босфор, Стамбул, Россия
Появились подробности по делу о вилле в Стамбуле

Арендаторов виллы в Стамбуле, по которой идет суд, не просили покинуть ее

СТАМБУЛ, 2 ноя – РИА Новости. Арендаторы виллы на берегу Босфора, вокруг статуса которой продолжается судебный процесс, пока не получали требований покинуть ее, сообщили РИА Новости в адвокатской компании Altaş.
Посольство РФ в Анкаре в субботу призвало турецкую газету Sabah опубликовать опровержение статьи о том, что суд в Стамбуле якобы присудил виллу на берегу Босфора наследникам дипломата царской России Николая Свечина, факты в статье искажены, сообщили РИА Новости в дипмиссии. Газета Sabah сообщила, что суд в Стамбуле спустя 21 год разбирательств якобы присудил виллу "Тарабья" на берегу Босфора проживающим во Франции наследникам дипломата царской России Николая Свечина, якобы отказав в передаче здания и участка РФ, минфину Турции и Генеральному управлению вакфов в стране. В 2022 году стоимость здания оценивалась в 300 миллионов турецких лир (почти 17 миллионов долларов). Сейчас стоимость виллы вместе с участком на десять гектаров оценивается в 1,5 миллиарда лир (более 35 миллионов долларов), отметила газета.
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Россияне вновь лидируют среди иностранцев-покупателей недвижимости в Турции
13 августа, 12:49
Трехэтажный особняк с прилегающим участком находится в элитном и тихом районе Тарабья на берегу Босфора. По всей видимости, третий этаж был надстроен позже.
Из здания открывается роскошный вид на Босфор и мост Явуза Селима над проливом.
Сотрудник юридической компании Altaş сообщил РИА Новости, что они арендуют здание.
"Мы в курсе сообщений в СМИ о судебном процессе. Он пока не завершен и касается не нас, а наследников дипломата. Мы пока не получали никаких извещений о необходимости освободить помещение, работаем в обычном режиме", - сообщил сотрудник.
Посольство РФ подчеркивало, что вилла принадлежит Российской Федерации, соответствующее дело продолжает находиться на рассмотрении судебных органов Турции, окончательное решение не вынесено.
Издание отмечало, что сотрудник посольства Российской империи Свечин в 1868 году приобрел у французской семьи виллу с участком в элитном ныне районе Тарабья. Дипломат скончался в 1903 году в Стамбуле и был похоронен в Ницце.
Вилла Каролины Бонапарт в Италии - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
В Италии продают виллу сестры Наполеона Бонапарта
10 сентября, 17:53
 
В миреБосфорСтамбулРоссия
 
 
