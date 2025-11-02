Появились подробности по делу о вилле в Стамбуле

СТАМБУЛ, 2 ноя – РИА Новости. Арендаторы виллы на берегу Босфора, вокруг статуса которой продолжается судебный процесс, пока не получали требований покинуть ее, сообщили РИА Новости в адвокатской компании Altaş.

Посольство РФ Анкаре в субботу призвало турецкую газету Sabah опубликовать опровержение статьи о том, что суд в Стамбуле якобы присудил виллу на берегу Босфора наследникам дипломата царской России Николая Свечина, факты в статье искажены, сообщили РИА Новости в дипмиссии. Газета Sabah сообщила, что суд в Стамбуле спустя 21 год разбирательств якобы присудил виллу "Тарабья" на берегу Босфора проживающим во Франции наследникам дипломата царской России Николая Свечина, якобы отказав в передаче здания и участка РФ, минфину Турции и Генеральному управлению вакфов в стране. В 2022 году стоимость здания оценивалась в 300 миллионов турецких лир (почти 17 миллионов долларов). Сейчас стоимость виллы вместе с участком на десять гектаров оценивается в 1,5 миллиарда лир (более 35 миллионов долларов), отметила газета.

Трехэтажный особняк с прилегающим участком находится в элитном и тихом районе Тарабья на берегу Босфора. По всей видимости, третий этаж был надстроен позже.

Из здания открывается роскошный вид на Босфор и мост Явуза Селима над проливом.

Сотрудник юридической компании Altaş сообщил РИА Новости, что они арендуют здание.

"Мы в курсе сообщений в СМИ о судебном процессе. Он пока не завершен и касается не нас, а наследников дипломата. Мы пока не получали никаких извещений о необходимости освободить помещение, работаем в обычном режиме", - сообщил сотрудник.

Посольство РФ подчеркивало, что вилла принадлежит Российской Федерации, соответствующее дело продолжает находиться на рассмотрении судебных органов Турции, окончательное решение не вынесено.