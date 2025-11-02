https://ria.ru/20251102/overchuk-2052473575.html
Оверчук пообщался с министром финансов США на саммите АТЭС
Оверчук пообщался с министром финансов США на саммите АТЭС - РИА Новости, 02.11.2025
Оверчук пообщался с министром финансов США на саммите АТЭС
Российский вице-премьер Алексей Оверчук во время встречи лидеров экономик АТЭС в южнокорейском городе Кенчжу пообщался "на ногах" с министром финансов США... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T08:54:00+03:00
2025-11-02T08:54:00+03:00
2025-11-02T08:54:00+03:00
в мире
сша
южная корея
алексей оверчук
скотт бессент
атэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052012377_0:239:2986:1919_1920x0_80_0_0_c6604c118cd68825183e83a7872ee6e2.jpg
https://ria.ru/20251101/ates-2052257439.html
сша
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052012377_16:0:2648:1974_1920x0_80_0_0_acfe7f10920a8beb70c52cc09e772e6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, южная корея, алексей оверчук, скотт бессент, атэс
В мире, США, Южная Корея, Алексей Оверчук, Скотт Бессент, АТЭС
Оверчук пообщался с министром финансов США на саммите АТЭС
Оверчук пообщался на ногах с главой Минфина США Бессентом на саммите АТЭС
КЕНЧЖУ (Южная Корея), 2 ноя - РИА Новости. Российский вице-премьер Алексей Оверчук во время встречи лидеров экономик АТЭС в южнокорейском городе Кенчжу пообщался "на ногах" с министром финансов США Скоттом Бессентом, следует из видеотрансляций мероприятий саммита.
Оверчук на саммите возглавлял российскую делегацию, Бессент - американскую. Судя по трансляции, общение состоялось в субботу и продолжалось всего несколько минут, причем шло без переводчика.
Центральное событие недели саммита АТЭС - саммит лидеров - стартовало в пятницу в Южной Корее
и продлилось до субботы. В этом году на саммите в Кенчжу присутствовали делегации от всех государств-участников, а также приглашенные лидеры - директор-распорядитель Международного валютного фонда и наследный принц Объединенных Арабских Эмиратов.