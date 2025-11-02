Оверчук пообщался с министром финансов США на саммите АТЭС

КЕНЧЖУ (Южная Корея), 2 ноя - РИА Новости. Российский вице-премьер Алексей Оверчук во время встречи лидеров экономик АТЭС в южнокорейском городе Кенчжу пообщался "на ногах" с министром финансов США Скоттом Бессентом, следует из видеотрансляций мероприятий саммита.

Оверчук на саммите возглавлял российскую делегацию, Бессент - американскую. Судя по трансляции, общение состоялось в субботу и продолжалось всего несколько минут, причем шло без переводчика.