Овчинский: в Зюзине построили дом по программе реновации

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В районе Зюзино на юго-западе Москвы завершили строительство дома по программе реновации, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он уточнил, что дом возвели по адресу: Черноморский бульвар, 20.

"В двухсекционном доме на Черноморском бульваре предусмотрено 184 квартиры площадью около 11 тысяч квадратных метров. Семь из них адаптировали для маломобильных граждан. Во дворе провели комплексное озеленение и благоустройство: оборудовали детскую и спортивную площадки, а также место для отдыха", - цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Он уточнил, что в нежилых помещениях на первых этажах разместятся аптеки, кофейни, салоны красоты, пункты выдачи заказов и точки оказания бытовых услуг.