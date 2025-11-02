https://ria.ru/20251102/ovchinskiy-2052386744.html
Овчинский: в Зюзине построили дом по программе реновации
Овчинский: в Зюзине построили дом по программе реновации
Овчинский: в Зюзине построили дом по программе реновации
В районе Зюзино на юго-западе Москвы завершили строительство дома по программе реновации, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента...
Овчинский: в Зюзине построили дом по программе реновации
Овчинский: в Зюзине завершили строительство дома по программе реновации
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В районе Зюзино на юго-западе Москвы завершили строительство дома по программе реновации, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Он уточнил, что дом возвели по адресу: Черноморский бульвар, 20.
"В двухсекционном доме на Черноморском бульваре предусмотрено 184 квартиры площадью около 11 тысяч квадратных метров. Семь из них адаптировали для маломобильных граждан. Во дворе провели комплексное озеленение и благоустройство: оборудовали детскую и спортивную площадки, а также место для отдыха", - цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Он уточнил, что в нежилых помещениях на первых этажах разместятся аптеки, кофейни, салоны красоты, пункты выдачи заказов и точки оказания бытовых услуг.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.