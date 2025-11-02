https://ria.ru/20251102/opros-2052535445.html
В США обеспокоены последствиями шатдауна для экономики, показал опрос
В США обеспокоены последствиями шатдауна для экономики, показал опрос - РИА Новости, 02.11.2025
В США обеспокоены последствиями шатдауна для экономики, показал опрос
02.11.2025
сша
2025
YouGov: около 90% американцев обеспокоены последствиями шатдауна для экономики
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
Почти 90% американцев в той или иной степени обеспокоены последствиями остановки работы правительства США для экономики страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией YouGov
и телеканалом CBS
.
Согласно опубликованным данным, 54% американцев испытывают серьезную обеспокоенность в отношении влияния шатдауна на экономику США
, еще 32% заявили о "некоторой обеспокоенности". Только 13% жителей страны совсем не волнуются о последствиях шатдауна для экономики страны. Примечательно, что за приблизительно месяц число обеспокоенных этой проблемой выросло на 80%.
При этом более половины американцев не одобряют действия президента США Дональда Трампа
, а также Республиканской и Демократической партий в отношении решении проблемы шатдауна. Не разделяют решения Трампа 56% респондентов, а республиканцев и демократов – 55%.
Опрос проводился 29-31 октября среди 2124 американцев. Погрешность составляет 2,6 процентных пункта.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно Конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп подчеркивал ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.