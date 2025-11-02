Опрос показал, как в США относятся к депортации Трампом нелегалов

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Мнения американцев о депортации президентом США Дональдом Трампом нелегалов из страны разделились практически поровну с небольшим перевесом в сторону поддержки действий главы государства, следует из опроса компании Мнения американцев о депортации президентом США Дональдом Трампом нелегалов из страны разделились практически поровну с небольшим перевесом в сторону поддержки действий главы государства, следует из опроса компании YouGov и телеканала CBS

Ранее МВБ США сообщило, что более 500 тысяч нелегальных мигрантов депортировали из Соединенных Штатов с начала второго президентского срока Трампа

Согласно результатам опроса, депортацию поддерживают 52% респондентов, в то время как 48% выступают против; среди сторонников Республиканской партии подобные меры в отношении нелегалов поддерживают 92%, среди демократов - только 15%, среди независимых респондентов - 47%.

При этом, по мнению 52% опрошенных, администрация Трампа делает своим приоритетом депортацию людей, которые не являются опасными преступниками. Более половины американцев (53%) считают, что сотрудники службы применяют слишком жесткие меры при задержании, и 58% опрошенных убеждены, что сотрудникам ICE нельзя позволять носить маски, закрывающие их лица.

Опрос проводился 29-31 октября среди 2124 взрослых американцев, погрешность составляет 2,6 процентных пунктов.