Опрос показал, как в США относятся к депортации Трампом нелегалов - РИА Новости, 02.11.2025
17:56 02.11.2025 (обновлено: 18:46 02.11.2025)
https://ria.ru/20251102/opros-2052530413.html
Опрос показал, как в США относятся к депортации Трампом нелегалов
Опрос показал, как в США относятся к депортации Трампом нелегалов - РИА Новости, 02.11.2025
Опрос показал, как в США относятся к депортации Трампом нелегалов
Мнения американцев о депортации президентом США Дональдом Трампом нелегалов из страны разделились практически поровну с небольшим перевесом в сторону поддержки... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T17:56:00+03:00
2025-11-02T18:46:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
сша
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Опрос показал, как в США относятся к депортации Трампом нелегалов

CBS: мнение американцев о депортации нелегалов разделилось почти поровну

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Мнения американцев о депортации президентом США Дональдом Трампом нелегалов из страны разделились практически поровну с небольшим перевесом в сторону поддержки действий главы государства, следует из опроса компании YouGov и телеканала CBS.
Ранее МВБ США сообщило, что более 500 тысяч нелегальных мигрантов депортировали из Соединенных Штатов с начала второго президентского срока Трампа.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Нелегалы мешают достижению "американской мечты", заявил Вэнс
30 октября, 03:37
Согласно результатам опроса, депортацию поддерживают 52% респондентов, в то время как 48% выступают против; среди сторонников Республиканской партии подобные меры в отношении нелегалов поддерживают 92%, среди демократов - только 15%, среди независимых респондентов - 47%.
При этом, по мнению 52% опрошенных, администрация Трампа делает своим приоритетом депортацию людей, которые не являются опасными преступниками. Более половины американцев (53%) считают, что сотрудники службы применяют слишком жесткие меры при задержании, и 58% опрошенных убеждены, что сотрудникам ICE нельзя позволять носить маски, закрывающие их лица.
Опрос проводился 29-31 октября среди 2124 взрослых американцев, погрешность составляет 2,6 процентных пунктов.
В день инаугурации Трамп в своей первой речи в качестве 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
Американский флаг у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Из США депортировали более 500 тысяч мигрантов с начала срока Трампа
28 октября, 21:25
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
