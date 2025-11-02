Рейтинг@Mail.ru
03:18 02.11.2025
Россиянам раскрыли схему оплаты за шестидневную рабочую неделю
Россиянам раскрыли схему оплаты за шестидневную рабочую неделю
общество, юлия финогенова, рэу имени г. в. плеханова
Общество, Юлия Финогенова, РЭУ имени Г. В. Плеханова
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Оплата шестидневной рабочей недели имеет ряд особенностей, рассказала агентству “Прайм” профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
По ее словам, при переносе рабочих дней из-за праздников многое зависит от принятой в организации системы оплаты труда. Если это фиксированный оклад, то при отработке месячной нормы часов он не меняется. Доплата положена лишь за переработки. Если оплата сдельная, то она повышается по двойному сдельному тарифу.
Первого ноября 2025 года официально считается рабочим днем, поэтому на оклад сотрудников работа в этот день не влияет. Исключение - если этот день выходной у тех, кто работает по особому графику. Привлечение работника в этом случае должно быть оплачено в двойном размере, либо ему должны предоставить отгул, заключила Финогенова.
Деньги - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Россиянам назвали выплаты, которые вырастут после повышения МРОТ
28 октября, 03:15
 
