Россиянам раскрыли схему оплаты за шестидневную рабочую неделю

По ее словам, при переносе рабочих дней из-за праздников многое зависит от принятой в организации системы оплаты труда. Если это фиксированный оклад, то при отработке месячной нормы часов он не меняется. Доплата положена лишь за переработки. Если оплата сдельная, то она повышается по двойному сдельному тарифу.