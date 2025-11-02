https://ria.ru/20251102/opek-2052538840.html
ОПЕК+ увеличит добычу нефти в декабре
ОПЕК+ увеличит добычу нефти в декабре
ОПЕК+ увеличит добычу нефти в декабре
Восемь стран увеличат предельный уровень добычи нефти в декабре на 137 тысяч баррелей в сутки от ноябрьского уровня ноября, заявила ОПЕК. РИА Новости, 03.11.2025
россия
саудовская аравия
ирак
ОПЕК+ увеличит добычу нефти в декабре
ОПЕК+ увеличит предел добычи в декабре на 137 тысяч баррелей в сутки
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Восемь стран увеличат предельный уровень добычи нефти в декабре на 137 тысяч баррелей в сутки от ноябрьского уровня ноября, заявила ОПЕК.
Речь идет о России, Саудовской Аравии, Ираке, Казахстане, Кувейте, ОАЭ, Омане и Алжире.
«
"Восемь стран-участниц приняли решение о корректировке добычи на 137 тысяч баррелей в сутки из 1,65 миллиона баррелей в сутки, о которых было объявлено в апреле 2023 года. Эта корректировка будет реализована в декабре 2025 года", — говорится в сообщении
.
Поясняется, что к этой мере привели стабильные перспективы мировой экономики и благоприятные рыночные условия, подтверждающиеся низкими запасами нефти.
В организации добавили, что при этом в январе-марте ожидается сокращение мощностей нефтедобычи. Оно будет связано с сезонностью, заключили в ОПЕК.