ОПЕК+ увеличит добычу нефти в декабре

Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Восемь стран увеличат предельный уровень добычи нефти в декабре на 137 тысяч баррелей в сутки от ноябрьского уровня ноября, заявила ОПЕК.

Речь идет о России, Саудовской Аравии, Ираке, Казахстане, Кувейте, ОАЭ, Омане и Алжире.

« "Восемь стран-участниц приняли решение о корректировке добычи на 137 тысяч баррелей в сутки из 1,65 миллиона баррелей в сутки, о которых было объявлено в апреле 2023 года. Эта корректировка будет реализована в декабре 2025 года", — говорится в сообщении

Поясняется, что к этой мере привели стабильные перспективы мировой экономики и благоприятные рыночные условия, подтверждающиеся низкими запасами нефти.