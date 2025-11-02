Рейтинг@Mail.ru
ОПЕК+ увеличит добычу нефти в декабре - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:41 02.11.2025 (обновлено: 02:26 03.11.2025)
https://ria.ru/20251102/opek-2052538840.html
ОПЕК+ увеличит добычу нефти в декабре
ОПЕК+ увеличит добычу нефти в декабре - РИА Новости, 03.11.2025
ОПЕК+ увеличит добычу нефти в декабре
Восемь стран увеличат предельный уровень добычи нефти в декабре на 137 тысяч баррелей в сутки от ноябрьского уровня ноября, заявила ОПЕК. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-02T19:41:00+03:00
2025-11-03T02:26:00+03:00
экономика
россия
саудовская аравия
ирак
опек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821736828_0:0:3120:1755_1920x0_80_0_0_8b8a5164198593fa9da596fa9bdffc2e.jpg
https://ria.ru/20251016/putin-2048614766.html
россия
саудовская аравия
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821736828_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_4ea542b049864ca669bab90dad950eaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, саудовская аравия, ирак, опек
Экономика, Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОПЕК
ОПЕК+ увеличит добычу нефти в декабре

ОПЕК+ увеличит предел добычи в декабре на 137 тысяч баррелей в сутки

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Восемь стран увеличат предельный уровень добычи нефти в декабре на 137 тысяч баррелей в сутки от ноябрьского уровня ноября, заявила ОПЕК.

Речь идет о России, Саудовской Аравии, Ираке, Казахстане, Кувейте, ОАЭ, Омане и Алжире.

«
"Восемь стран-участниц приняли решение о корректировке добычи на 137 тысяч баррелей в сутки из 1,65 миллиона баррелей в сутки, о которых было объявлено в апреле 2023 года. Эта корректировка будет реализована в декабре 2025 года", — говорится в сообщении.
Поясняется, что к этой мере привели стабильные перспективы мировой экономики и благоприятные рыночные условия, подтверждающиеся низкими запасами нефти.
В организации добавили, что при этом в январе-марте ожидается сокращение мощностей нефтедобычи. Оно будет связано с сезонностью, заключили в ОПЕК.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках международного форума Российская энергетическая неделя в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Путин оценил результаты совместных усилий ОПЕК+ для рынка нефти
16 октября, 14:28
 
ЭкономикаРоссияСаудовская АравияИракОПЕК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала