https://ria.ru/20251102/ogranicheniya-2052485066.html
В аэропорту Сочи сняли ограничения
В аэропорту Сочи сняли ограничения - РИА Новости, 02.11.2025
В аэропорту Сочи сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T10:51:00+03:00
2025-11-02T10:51:00+03:00
2025-11-02T10:51:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
сочи
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944151766_149:0:1964:1021_1920x0_80_0_0_d5017077d5bc8e6d04f0c0aeec8dd76c.jpg
https://ria.ru/20251102/samara-2052467950.html
https://rsport.ria.ru/20251026/sochi-2050776958.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944151766_376:0:1737:1021_1920x0_80_0_0_af9227743ed65d87293c14af0e5c14c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), сочи, безопасность
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Сочи, Безопасность
В аэропорту Сочи сняли ограничения
В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты